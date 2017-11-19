Стало известно имя "Мисс Мира 2017" (ФОТО)

Самую красивую девушку на конкурсе "Мисс Мира" выбирали уже в 67 раз.

В этом году финал прошел в китайском городе Санья 18 ноября. За победу боролись 118 участниц.

Но корона только одна, и досталась она 20-летней студентке из Индии Мануши Чхиллар. Первой вице-мисс стала Андреа Меза из Мексики, второй – англичанка Стефани Хилл.

Мисс Мира 2017: победительница и финалистки конкурса

Фото: Miss World

Последний раз индианка выигрывала в конкурсе "Мисс Мира" 17 лет назад, в 2000 году. Тогда красивее всех стала Приянка Чопра, нынешняя звезда Голливуда. У теперешней победительницы Мануши Чхиллар пока нет актерских амбиций. Она – будущий медик, мечтает стать кардиохирургом. Но учебой ее интересы не исчерпываются: "Мисс Мира 2017" любит экстримальные виды спорта, преподает классические индийские танцы, с удовольствием рисует.









Напомним, что Украину в этом году на конкурсе представляла 18-летняя Полина Ткач, которая победила в конкурсе Мисс Украина 2017. Она вошла в Топ-40, но побороться за призовые места не смогла.