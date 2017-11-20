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20 ноября 17, 11:17
Тина Кароль появилась в сексуальном латексном наряде за $600
Певица Тина Кароль продемонстрировала сексуальный образ. Для вечеринки в честь 13-го дня рождения журнала Viva! артистка выбрала эффектный облегающий наряд.
Исполнительница выгодно подчеркнула все достоинства своей фигуры. На красной дорожке Кароль позировала в черном латексном платье с корсетом от Atsuko Kudo, стоимостью 479 фунтов стерлингов (около 630 долларов).
Свой образ Тина дополнила босоножками в тон, золотой подвеской, красной помадой и элегантными локонами.
Фото: Viva! Олег Сошко, Сергей Гриценко.
Фото: Viva!
Напомним, недавно состоялась презентация фотокниги легендарного французского фотографа Sebran D’Argent о певице Тине Кароль под названием "Одним кадром". В книгу вошли уникальные кадры певицы, сделанные фотографом на пленку в Париже.
На презентации книги певица продемонстрировала эффектный образ. Тина Кароль выбрала роскошный наряд от итальянского бренда Emilio Pucci.
На седьмом благотворительном концерте в Киеве Тина Кароль сменила пять эффектных нарядов, над которыми работала стилист Светлана Марсон.
Источник: segodnya.ua