Тина Кароль появилась в сексуальном латексном наряде за $600

Певица Тина Кароль продемонстрировала сексуальный образ. Для вечеринки в честь 13-го дня рождения журнала Viva! артистка выбрала эффектный облегающий наряд.

Исполнительница выгодно подчеркнула все достоинства своей фигуры. На красной дорожке Кароль позировала в черном латексном платье с корсетом от Atsuko Kudo, стоимостью 479 фунтов стерлингов (около 630 долларов).





Свой образ Тина дополнила босоножками в тон, золотой подвеской, красной помадой и элегантными локонами.









Фото: Viva! Олег Сошко, Сергей Гриценко.









Фото: Viva!









На презентации книги певица продемонстрировала эффектный образ. Тина Кароль выбрала роскошный наряд от итальянского бренда Emilio Pucci.





На седьмом благотворительном концерте в Киеве Тина Кароль сменила пять эффектных нарядов, над которыми работала стилист Светлана Марсон.







