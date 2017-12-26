Лобода прокомментировала свое участие в шоу "Орел и Решка"

Светлана Лобода недавно стала ведущей популярного шоу "Орел и Решка". Отметим, что недавно программу покинула Регина Тодоренко. А вот Лобода приступила к новым обязанностям.





Певица отметила, что согласилась принять предложение по нескольким причинам. Да и вообще она любит рисковать:





Несмотря на цейтнот и бешеную занятость на гастролях, я с удовольствием согласилась стать ведущей проекта "Орел и решка". Во-первых, это культовый проект моего продюсера Нателлы Крапивиной и ее команды Teen Spirit. Во-вторых, это такое приключение, которое в жизни должен испытать каждый. Ведь запланировать отдых и жить по сценарию так просто. А вот если твоя судьба в руках монетки – это очень в духе Лободы. Я люблю риск, а "Орел и Решка" – это настоящий вызов самому себе

Loboda.





Отметим, в шоу будет принимать участие сразу несколько знаменитостей. Алан Бадоев с супругой тоже присоединились к команде "Орла и Решки".



