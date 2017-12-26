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26 декабря 17, 11:43
Лобода прокомментировала свое участие в шоу "Орел и Решка"
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Певица LOBODA стала одной из ведущих шоу "Орел и Решка".
Светлана Лобода недавно стала ведущей популярного шоу "Орел и Решка". Отметим, что недавно программу покинула Регина Тодоренко. А вот Лобода приступила к новым обязанностям.

Певица отметила, что согласилась принять предложение по нескольким причинам. Да и вообще она любит рисковать:

Несмотря на цейтнот и бешеную занятость на гастролях, я с удовольствием согласилась стать ведущей проекта "Орел и решка". Во-первых, это культовый проект моего продюсера Нателлы Крапивиной и ее команды Teen Spirit. Во-вторых, это такое приключение, которое в жизни должен испытать каждый. Ведь запланировать отдых и жить по сценарию так просто. А вот если твоя судьба в руках монетки – это очень в духе Лободы. Я люблю риск, а "Орел и Решка" – это настоящий вызов самому себе
Loboda.

Отметим, в шоу будет принимать участие сразу несколько знаменитостей. Алан Бадоев с супругой тоже присоединились к команде "Орла и Решки".

Источник: https://glamurchik.tochka.net
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