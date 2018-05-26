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26 мая 18, 11:58
Холостяк 8 сезон: кто стал победительницей финала (Видео)
Холостяк
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25 мая на телеканале СТБ вышел 12 выпуск 8 сезона шоу “Холостяк”.

Рожден устроил невероятное свидание Гали. Девушка очень ждала эту встречу в надежде, что она не будет последней. Удастся ли им прочувствовать любовную магию острова Бали и насладиться эмоциями, которые подарят друг другу? Самый желанный холостяк страны приготовил для Гали очень трогательный сюрприз. Но для начала девушке необходимо выполнить задания, которые и приведут к подарку. 

После водных приключений пара посетила настоящие джунгли острова Бали, где их уже ждали самые крупные животные в мире - слоны. 

Завершить череду самых романтических и непредсказуемых рандеву выпала честь милой и спокойной Иванке. Девушка безумно этому рада, но осознает ли она до конца, что осталось всего ничего и Рожден сделает свой окончательный выбор? Самый желанный холостяк страны приготовил весьма необычный сюрприз. Сегодня пара побывает в священном месте - буддистском храме. Где Иванку ждет масса впечатлений, которые наконец помогут девушке раскрыться и проявить свои эмоции. 

Энергетика Иванки завораживает Рождена, а девушка все больше ему открывается. Она поделилась очень грустной историей из своего прошлого, и пара проведет вечер при свечах в объятиях. 

Холостяк очень переживает о том, что в финале две девушки, с которыми можно построить отношения. Но как они проявят себя в реальной жизни? Ведь даже в проекте им понадобилось очень много времени, чтобы раскрыться. 


Вот настал финал и Рожден Ануси должен принять тяжелое решение. Кого же он выбрит - легкую, эмоциональную Галю и спокойную, уравновешенную Иванку?

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telegraf.com.ua
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