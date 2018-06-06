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Шоу-бизнес
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6 июня 18, 09:57
Анджедина Джоли и Амаль Клуни поссорились из-за Меган Маркл
Меган Маркл
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Западные СМИ сообщают, что успешная голливудская актриса Анджелина Джоли и супруга актера Джорджа Клуни Амаль поссорились из-за герцогини Сассекской.

Как известно, бывшая актриса Меган Маркл переехала в Англию из США только пол года назад. За это время герцогиня успела не только попасть в рейтинг самых успешных девушек Великобритании, но и обзавелась подругами.

Оказалось, что Меган Маркл после переезда подружилась с супругой знаменитого голливудского актера Джорджа Клуни - успешным британским юристом Амаль Клуни. Более того, Амаль даже лично помогла Меган обосноваться в Лондоне и познакомила ее с местной жизнью.

Однако, такой дружбе откровенно позавидовала знаменитая актриса Анджелина Джоли. Инсайдеры сообщили, что Джоли уже давно хотела познакомиться с Маркл. А сейчас Анджелину не устраивает, что Амаль смогла ее опередить.

"Джоли и Клуни отчаянно набиваются в подруги к герцогине. Анджелина долгое время пыталась добиться личной встречи, но Амаль обошла ее по всем фронтам", - поделился источник.

Отмечается, что мать 6 детей Джоли уже давно хочет поближе пообщаться с герцогиней Сассекской. Всему причиной благотворительная деятельность Меган, которой восхищается Анджелина.
telegraf.com.ua
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