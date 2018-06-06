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6 июня 18, 16:52
Украина в Голливуде. 5 звезд с украинскими корнями
Милла Йовович
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Многие звезды Голливуда имеют украинское происхождение.
Журналисты собрали 5 известных звезд Голливуда, которые свободно разговаривают на соловьиной, а также делятся украинскими традициями.



Джек Паланс – известный американский актер, звезда фильмов Бэтмен, Отчаянные, а также Трамвай желания. Настоящее имя актера Владимир Паланик, он родился в семье украинских эмигрантов.  Джек Паланс свободно разговаривал на украинском и в течение жизни участвовал в украинской жизни США. В 2004 году актера хотели наградить званием Народный артист России, однако он отказался, отметив, что он – украинец.



Об украинке Милле Йовович слышали и знают все. Милла родилась в Киеве, а в 5 лет эмигрировала с родителями в США. Имя актрисы – Милица. Она известна во всем мире, однако всегда гордится своим происхождением. Милла Йовович даже записала свои музыкальные альбомы, в которых звучат украинские песни.



Известный американский кинорежиссер Стивен Спилберг имеет украинское происхождение. Его отец родом из Каменца-Подольского, а мать – из Одессы. Именно поэтому Стивен с детства засыпал под украинские колыбельные. А когда Спилберг посетил Украину, сказал: Наконец я дома.



Известная канадская и голливудская актриса Кэтрин Винник стала известной благодаря сериалу Викинги, а также появилась в сериале Доктор Хаус. Интересно, что до 8-ми лет Кэтрин не владела английском, поскольку в семье общались на украинском языке. Еще с детства актриса поступила в Пласт, а также профессионально занималась украинскими танцами, чем любит похвастаться в различных телешоу.



Американская актриса Вера Фармига тоже имеет украинские корни. Более того, она гордится своим украинским происхождением и рассказывает об украинской культуре. Кстати, в 2004 году Вера сыграла американку украинского происхождения в фильме Касаясь зла.

Источник: https://kinoafisha.ua
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