Светлана Лобода до сих пор не называет имя отца ребенка

Певица Светлана Лобода недавно родила вторую дочь. Артистка долго скрывала не только свое положение. Она продолжает скрывать имя своего возлюбленного.





Конечно же, многих интересует имя ее возлюбленного. И Светлана часто слышит вопрос от журналистов: кто отец ребенка?





Пока Светлана Лобода не спешит назвать имя, но в недавнем интервью рассказала, будет ли вообще называть его имя:





Когда-нибудь… когда-нибудь...

отметила певица в интервью изданию "МК".





А еще Лобода рассказала о том, что очень хочет родить сына. Но пока это только план:





Поначалу, конечно, очень хотела мальчика, когда узнала, что беременна. Но вся семья у меня сильно хотела девочку. Моя доченька требовала: мама, только сестричку хочу! И, когда мы узнали, что у нас все-таки будет сестричка, счастья было много, я с этой мыслью свыклась за неделю и решила, что мальчик будет после. Успеем еще!



