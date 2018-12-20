История любви и развода Ани Лорак и Мурата. ФОТО, ВИДЕО

Летом 2018 года СМИ облетела шокирующая информация: муж украинской певицы Ани Лорак - турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, изменяет ей. Сама артистка предпочитает не распространяться о личной жизни, но официальные документы свидетельствуют о том, что Ани Лорак подала на развод.

Некоторые думали, что это очередные слухи, пока не появилось официальное подтверждение того, что Ани Лорак подала на развод. Позже артистка лично прокомментировала развод с супругом. Ани Лорак не опровергает, а подтверждает факт развода с супругом Муратом Налчаджиоглу.

История любви Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу длиной в 13 лет началась еще в далеком 2005 году. Пара познакомилась на отдыхе в Турции.

Мы познакомилась в Анталии, когда я прилетела туда отдыхать. Мурат работал менеджером отеля, в котором я поселилась. Однажды вечером я гуляла по гостинице, причем одета была просто: маечка, шортики, шлепанцы, никакого макияжа, — и не догадаешься, что я певица. Мурат увидел меня и окликнул, спросил по-английски: "Что ты тут делаешь?". Я подумала: "Вот странный! Что я могу делать в отеле?". А он не отстает, начал что-то про гостиницу рассказывать: мол, вот у нас тут музыканты по вечерам выступают, не хочешь ли послушать? Я говорю: "Спасибо, мне это не интересно". А он: "А что, ты лучше можешь? Тогда, может, споешь? Я устрою!". На что я ему ответила: "Это будет очень дорого". После этого я развернулась и ушла, а Мурат мне вслед бросил: "Ничего! Скоро ты будешь петь только для моих ушей!". И я подумала: вот наглый-то, а! рассказывает Ани Лорак.

История любви Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу © instagram.com/anilorak/

Сначала отношения Ани и Мурата развивались на расстоянии. Позже артистка снова приехала в турецкий отель на съемки клипа, тогда возлюбленный встретил Лорак по высшему разряду - с цветами, лимузином и роскошными апартаментами.

Ани Лорак не раз рассказывала о том, что, когда виделась с Муратом, у нее возникало любовное притяжение.

Когда он стоял рядом со мной, я поняла, что у меня в сердце начинает зарождаться чувство. Я чувствовала, что мне нравится быть с ним рядом говорила Ани Лорак.

История любви Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу © instagram.com/anilorak/

В 2006 году Мурат переехал в Украину ради Ани Лорак. А через два года возлюбленный сделал певице предложение руки и сердца. Предложение стать женой Мурат сделал в Париже на мюзикле Lido.

В 2009 году пара зарегистрировала брак в Украине, а в Турции устроила шикарный пир в честь свадьбы. Ани Лорак никогда не была против детей и ждала долгожданное пополнение в семье:

Все в руках божьих. Я очень люблю детей, сама выросла в многодетной семье - нас было четверо, это уже потом брата не стало, погиб в Афганистане. И я еще с юных лет себе загадала, что когда у меня появится семья - в ней точно будет не один ребенок. Поэтому дай бог.

История любви Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу © instagram.com/anilorak/

9 июня 2011 года у пары родилась дочь, которую назвали Софией.

Мурат – замечательный папа. Он всегда гуляет с дочкой, поет ей песни, веселится с ней. Находясь с ребенком, мы превращаемся в маленьких детей. Это такой островок детства.

История любви Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу © instagram.com/anilorak/

После рождения дочери у пары появились проблемы. Все началось с того, что Ани Лорак начала ревновать своего мужа, когда тот отправлялся в командировки. Однако они сумели пережить этот кризис, и супруги дали обещание чаще бывать дома. Позже поклонники стали замечать, что супруги практически не появляются на публике вместе, что и дало повод думать о разрыве. Но ни Ани Лорак, ни Мурат не комментировали данную ситуацию.

Глобальные проблемы в семье Лорак начались в 2018 году. Именно тогда в СМИ появилось видео, на котором Мурат запечатлен в компании Яны Беляевой в киевском караоке-клубе. Парочка нежно обнималась и весело проводила вместе время. Как утверждают поклонники, их объединяла не просто дружба.





Ани Лорак никак не комментировала измену своего мужа, однако тонко намекнула в своей новой песне "Сон". В новой песне Ани Лорак раскрыла тему измен, тем самым косвенно подтвердила слухи о разрыве.



