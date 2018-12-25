Данное фото выложила у себя в Facebook журналист Алена Яхно, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это первая публичная фотография внучки Тимошенко", - написала она в комментарии.
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25 декабря 18, 09:14
Впервые Тимошенко показала внучку. ФОТО
Данное фото выложила у себя в Facebook журналист Алена Яхно, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это первая публичная фотография внучки Тимошенко", - написала она в комментарии.
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