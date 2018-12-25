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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 декабря 18, 09:14
Впервые Тимошенко показала внучку. ФОТО
Тимошенко
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Лидер "Батькивщны" Юлия Тимошенко впервые поделилась семейным снимком, на котором писутствует ее двухлетняя внучка Ева.
Лидер "Батькивщны" Юлия Тимошенко впервые поделилась семейным снимком, на котором писутствует ее двухлетняя внучка Ева.

Данное фото выложила у себя в Facebook журналист Алена Яхно, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это первая публичная фотография внучки Тимошенко", - написала она в комментарии.
censor.net.ua
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