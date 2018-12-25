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Шоу-бизнес
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25 декабря 18, 13:18
Наталья Фриске переезжает на Шри-Ланку и открывает бар
Наталья Фриске
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В жизни 32-летней Натальи Фриске грядут большие перемены: вместе с мужем Сергеем Вшивковым она переезжает на Шри-Ланку.

Супруги часто отдыхают на этом острове в Индийском океане, а теперь решили перебраться туда окончательно. Наталья и Сергей уже знают, чем будут заниматься на новом месте. Пара открывает свой бизнес — серферский бар Line Up Cafe.


instagram.com/friske_natalia

Заведение расположено на побережье в курортном поселке Велигама. Наталья показала несколько кадров, сделанных во время строительства бара. Сейчас здание уже построено,идет обустройство зала, закупка посуды и оборудования. Открытие Line Up Cafe, скорее всего, состоится после Нового года. Фриске называет бар «своим детищем» и очень гордится проделанной работой.


instagram.com/line_up_cafe_

Напомним, в 2015 году скончалась сестра Натальи, певица Жанна Фриске. Артистка умерла после продолжительной борьбы с раком головного мозга. С тех пор семья звезды не может уладить конфликт с Русфондом: благотворительная организация обвинила родных Жанны в том, что они присвоили себе более 20 миллионов рублей, которые были собраны на лечение Фриске, но остались непотраченными. Недавно появилась информация, что Русфонд пошел на уступки и снизит долг до семи миллионов рублей. Однако вскоре организация опровергла эту новость.

Читайте также: УМЕРЛА ЖАННА ФРИСКЕ: ТОП-5 ЗВЕЗД, КОТОРЫЕ УМЕРЛИ ОТ РАКА


instagram.com/friske_natalia/
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