Анджелина Джоли вместе с детьми посетила супермаркет

На этот раз ее компаньонами стали 12-летняя Шайло и 10-летние Вивьен и Нокс. Джоли и ее дети отправились в супермаркет, из которого вышли не с одним пакетом — очевидно, что семейство готовилось к Рождеству, которое католический мир отмечал вчера.





Джоли была одета в серое пальто с поясом на талии, черные свободные брюки и остроносые ботильоны. Солнцезащитные очки-авиаторы дополнили ее образ. Шайло, Вивьен и Нокс, как всегда, были одеты в стиле casual. Их выбор пал на шорты, джинсы, спортивные штаны, толстовки и кроссовки.





Одним лишь посещением супермаркета их шопинг не ограничился. После они отправились в художественный магазин и зоомагазин. Несмотря на то что для Анджелины этот год выдался довольно тяжелым, по словам очевидцев, она выглядела довольно расслабленной и много улыбалась.





С кем же дети Анджелины Джоли и Брэда Питта отметили Рождество, с матерью или отцом, неизвестно, но не исключено, что в этот день они уделили внимание обоим родителям, тем более что по решению суда возражать против этого теперь ни актриса, ни ее бывший супруг не имеют права.



















