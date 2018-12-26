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26 декабря 18, 13:46
Анджелина Джоли вместе с детьми посетила супермаркет
Анджелина Джоли
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Анджелина Джоли снова попала в объективы папарацци.
На этот раз ее компаньонами стали 12-летняя Шайло и 10-летние Вивьен и Нокс. Джоли и ее дети отправились в супермаркет, из которого вышли не с одним пакетом — очевидно, что семейство готовилось к Рождеству, которое католический мир отмечал вчера.

Джоли была одета в серое пальто с поясом на талии, черные свободные брюки и остроносые ботильоны. Солнцезащитные очки-авиаторы дополнили ее образ. Шайло, Вивьен и Нокс, как всегда, были одеты в стиле casual. Их выбор пал на шорты, джинсы, спортивные штаны, толстовки и кроссовки.

Одним лишь посещением супермаркета их шопинг не ограничился. После они отправились в художественный магазин и зоомагазин. Несмотря на то что для Анджелины этот год выдался довольно тяжелым, по словам очевидцев, она выглядела довольно расслабленной и много улыбалась.

С кем же дети Анджелины Джоли и Брэда Питта отметили Рождество, с матерью или отцом, неизвестно, но не исключено, что в этот день они уделили внимание обоим родителям, тем более что по решению суда возражать против этого теперь ни актриса, ни ее бывший супруг не имеют права.





Источник: https://kinoafisha.ua
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