Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.37
RUB
0.41
EUR
29.52
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
16 мая 19, 12:42
Тина Кароль показала фигуру во всей красе (ФОТО)
Тина Кароль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В сторис у певицы появилась фотография с концерта Вечір прем’єр з Катериною Осадчою. Тина Кароль поделилась в Facebook снимком в шикарном белом платье.
Украинская певица Тина Кароль — настоящая любимица публики. Ее творчество не знает границ, ведь композиции артистки слушают далеко за пределами нашей страны. Благодаря виртуозным вокальным навыкам и лирическим душевным песням, ее треки трогают огромную аудиторию, а слова становятся для многих настоящими мантрами по жизни. Многие фанаты увековечивают строчки из ее песен и портреты Тины на своем теле в виде татуировок.

Вчера, 14 мая, Тина Кароль опубликовала в своем Facebook новый снимок. На фото она запечатлена в полупрозрачном платье с необычным кроем, которое открывает на обозрение стройные ноги и шикарный бюст артистки.


Напомним, Новая черно-белая фотография, на которой Тина Кароль предстает в образе соблазнительницы, появилась на ее странице в Instagram.

Как сообщалось ранее, Суперфинал "Голосу країни-9" состоялся еще несколько недель назад, но в Сети по-прежнему не утихают разговоры о чувствах между украинской певицей Тиной Кароль и молдавским артистом Даном Баланом. Их непринужденный флирт во время прямых эфиров шоу был таким правдоподобным, что поклонники до сих пор считают их парой. Новое фото Кароль в Instagram только подтвердило догадки ее подписчиков.

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Тина Кароль поразила поклонников роскошным платьем
Тина Кароль примеряла нежный весенний наряд (ФОТО)
Украинская певица опубликовала интригующий снимок
Слава Каминская взбудоражила поклонников внешним видом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Украинская телеведущая отправилась на Евровидение 2019
noimageОлег Винник похвастался идеальной фигурой (ФОТО)
noimageЮрий Горбунов показал подросшего сыночка (ФОТО)
noimageТина Кунаки впервые после родов вышла в свет (ФОТО)
noimageДень вышиванки 2019: звезды в национальных нарядах
Лента новостей