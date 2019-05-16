Тина Кароль показала фигуру во всей красе (ФОТО)

Украинская певица Тина Кароль — настоящая любимица публики. Ее творчество не знает границ, ведь композиции артистки слушают далеко за пределами нашей страны. Благодаря виртуозным вокальным навыкам и лирическим душевным песням, ее треки трогают огромную аудиторию, а слова становятся для многих настоящими мантрами по жизни. Многие фанаты увековечивают строчки из ее песен и портреты Тины на своем теле в виде татуировок.





Вчера, 14 мая, Тина Кароль опубликовала в своем Facebook новый снимок. На фото она запечатлена в полупрозрачном платье с необычным кроем, которое открывает на обозрение стройные ноги и шикарный бюст артистки.









Напомним, Новая черно-белая фотография, на которой Тина Кароль предстает в образе соблазнительницы, появилась на ее странице в Instagram.





Как сообщалось ранее, Суперфинал "Голосу країни-9" состоялся еще несколько недель назад, но в Сети по-прежнему не утихают разговоры о чувствах между украинской певицей Тиной Кароль и молдавским артистом Даном Баланом. Их непринужденный флирт во время прямых эфиров шоу был таким правдоподобным, что поклонники до сих пор считают их парой. Новое фото Кароль в Instagram только подтвердило догадки ее подписчиков.



