"Холостяк 9": Финалистка шоу рассорилась с Добрыниным

Даша Квиткова из шоу "Холостяк", где главный герой — Никита Добрынин, опубликовала новый пост в Instagram.





На прошлой неделе в пятницу, 17 мая, Никита Добрынин познакомил троих полуфиналисток шоу Холостяк со своей семьей. На своих свиданиях девушки имели возможность пообщаться с родителями и близкими людьми шоумена. Так, София, Даша и Лиля поужинали с родственниками Никиты, а также сходили на свидания. Для этого съемки переместились в родной город Холостяка — Черновцы. По итогу Никита попрощался с Софией, так как эта девушка, по мнению главного героя шоу была наименее заинтересована в построении отношений с ним.





Вчера, 21 мая, Даша Квиткова, которой посчастливилось добраться до финала, опубликовала в своем Instagram новый снимок. В подписи она рассказала о том, как прошло финальное свидание с Никитой на проекте. Так, в своем послании она рассказала, что не все было гладко и они ссорились почти два часа.





"Как сейчас помню этот день: утром было солнечно и тепло, но чем ближе было свидание, тем больше я начинала нервничать. Погода была со мной солидарна и в какой-то момент началась сильная гроза, отражая мое внутреннее состояние.





Я хотела расставить все точки. Сказать ему о том, что у меня болит и как он меня обидел.





Хотела, чтобы он знал, что если он не готов принимать меня такой, то смысла во всем этом нет.





Я не знала, что наш разговор перерастет в ссору на несколько часов.





Впервые, я была на грани, чтобы опустить руки.





Это был важный день для меня.





Я перестала нормально спать, а мысли собрались в большую и вязкую кашу", — рассказала девушка.



