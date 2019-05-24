Наталья Холоденко раскрыла секрет своего счастья

Известный психолог Наталья Холоденко рассказала о своей жизни до и после похудения.





Ведущая программы "Без паники" и звездный психолог Наталья Холоденко, которая получила премию Женщина Украины 2019 в номинации "Психология и саморазвитие", поразила всю страну своим невероятным похудением.





Обязательным в распорядке Холоденко есть и утренняя зарядка. А до второй беременности соведущая программы "Без паники", еще три раза в неделю по 2 часа минимум проводила в тренажерном зале под руководством своего тренера — сильнейшей женщины мира Ольги Лящук.





"Я только заканчивала с Олей тренироваться, сразу переходила на тренировки по ямайским танцам, мой опыт показывает, что надо, когда долго вес не уходит, надо себя очень сильно перегрузить, то есть сделать гораздо больше, чем тебе это физически комфортно", — делится звездный психолог.





При росте 1 метр 64 сантиметра Холоденко весила 101 кг.





"Вес сейчас у меня где-то семьдесят два килограмма", — говорит Холоденко, которая теперь даже кофе пьет без сахара и молока.





Еще в школе за лишний вес ее все называли не иначе, как "Звезда".





"Потому что, когда у тебя есть лишний вес, это надо чем-то компенсировать, я в себе развивала коммуникабельность, ум, то есть я вообще планировала строить свою жизнь как умная женщина, а не как красивая", — делится психолог.



