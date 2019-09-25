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25 сентября 19, 15:08
Заворотнюк прощается с близкими: новости о состоянии актрисы
Заворотнюк
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Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая только недавно пришла в себя после комы, вызванной раком мозга, написала завещание.
Об этом рассказали источники среди медицинского персонала клиники, сообщает UAportal.

Как известно, были данные, что Заворотнюк не могла дышать, получила пневмонию, сепсис, у нее начали отказывать органы, а глиобластома развилась до финальной стадии.

После женщина пришла в себя, смогла начать дышать, но результаты обследования медиками все равно оказались неутешительными, лечение прекратили.

По некоторым данным, сразу же после того, как Анастасию привели в сознание, к ней тайно пришел нотариус, который помог решить все вопросы имущественного характера.

Интересно, что Заворотнюк владеет по меньшей мере несколькими машинами, огромной квартирой в Москве, домом в Подмосковье, квартирами в Ялте, - суммарно на сумму в более полмиллиарда рублей.


Отметим, семья Анастасии Заворотнюк не комментирует ее состояние здоровья. Но недавно старшая дочь актрисы, 23-летняя Анна, дала первый публичный комментарий, в котором, в частности, обратилась к журналистам.

В СМИ появилось много противоречивых новостей. А недавно появилась информация о том, что журналисты обратились к членам семьи больной звезды с предложением за огромный гонорар прояснить ситуацию, в частности – за 15 миллионов рублей в студию к Андрею Малахову пригласили дочь Заворотнюк Анну.

Но, как оказалось, никаких предложений от редактора шоу Андрея Малахова не поступало. Более того, Анна сделала первое публичное заявление на своей странице в Instagram и попросила журналистов прекратить любые спекуляции на теме болезни ее звездной матери.

"Ответственно заявляю, что "новость" о том, что мне предлагалась многомиллионная сумма за выступление в программе Андрея Малахова – фейк. Ни сам Андрей Малахов (которого наша семья знает лично), ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались. Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию. Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое, и спасибо тем людям, кто искренне желает добра, вас очень много, и я читаю все ваши сообщения, спасибо", – эмоционально написала дочь Анастасии Заворотнюк.
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