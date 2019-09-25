Заворотнюк прощается с близкими: новости о состоянии актрисы

Об этом рассказали источники среди медицинского персонала клиники, сообщает UAportal.





Как известно, были данные, что Заворотнюк не могла дышать, получила пневмонию, сепсис, у нее начали отказывать органы, а глиобластома развилась до финальной стадии.





После женщина пришла в себя, смогла начать дышать, но результаты обследования медиками все равно оказались неутешительными, лечение прекратили.





По некоторым данным, сразу же после того, как Анастасию привели в сознание, к ней тайно пришел нотариус, который помог решить все вопросы имущественного характера.





Интересно, что Заворотнюк владеет по меньшей мере несколькими машинами, огромной квартирой в Москве, домом в Подмосковье, квартирами в Ялте, - суммарно на сумму в более полмиллиарда рублей.









Отметим, семья Анастасии Заворотнюк не комментирует ее состояние здоровья. Но недавно старшая дочь актрисы, 23-летняя Анна, дала первый публичный комментарий, в котором, в частности, обратилась к журналистам.





