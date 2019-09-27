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27 сентября 19, 10:55
Елена Зеленская очаровала американских детей (фото)
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Елена посетила детский центр в США

Первая леди Украины, супруга президента Владимира Зеленского, Елена посетила детей в детском центре Соединенных Штатов Америки. Там Елена мило пообщалась с ними и даже порисовала с ними.

Соответствующие фото были опубликованы в Instagram-аккаунте первой леди.

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"Спасибо за теплый прием и позитивные эмоции", - подписала снимок Зеленская.

Раньше сообщалось о том, что Елена Зеленская очаровала поклонников новым образом. А также Елена Зеленская покорила элегантным нарядом.
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