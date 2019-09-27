Елена Зеленская очаровала американских детей (фото)

Первая леди Украины, супруга президента Владимира Зеленского, Елена посетила детей в детском центре Соединенных Штатов Америки. Там Елена мило пообщалась с ними и даже порисовала с ними.

Соответствующие фото были опубликованы в Instagram-аккаунте первой леди.

"Спасибо за теплый прием и позитивные эмоции", - подписала снимок Зеленская.

Раньше сообщалось о том, что Елена Зеленская очаровала поклонников новым образом. А также Елена Зеленская покорила элегантным нарядом.











