Представители Заворотнюк опровергли слухи о ее смерти





Так, Telegram-канал “Только никому“ опубликовал переписку с анонимным источником, который подтвердил смерть артистки “на 98%“.





“Ужасные новости. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные. Уважаемые коллеги из СМИ, обращаем ваше внимание, что распространять дальше эту информацию как 100-процентный факт, нельзя. Публикуем это только потому, что официальная позиция скрывается, а существующие противоречивые комментарии ещё больше запутывают суть событий“, - говорится в сообщении.













Позже появился официальный комментарий представителя Заворотнюк.





Так, пиар-директор Марина Потапова опровергла все слухи о смерти звезды “Моей прекрасной няни“.





Об этом сообщило Утро.ру.





Также концертный директор Стас Христов от имени семьи актрисы обратился к СМИ с просьбой прекратить спекуляции вокруг здоровья Заворотнюк.





“Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ“, – сообщил изданию ТАСС Стас Христов.





Кроме того, еще один друг артистки дал комментарий изданию “Комсомольская правда“. Он твердо заявил: “Да, она жива. На этом все“.











