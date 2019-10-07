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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 октября 19, 11:34
Представители Заворотнюк опровергли слухи о ее смерти
Заворотнюк
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6 октября в росСМИ появились сообщения о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Вскоре информация была опровергнута представителями артистки.
В воскресенье, 6 октября, в российских СМИ появилась информация о смерти известной актрисы и ведущей Анастасии Заворотнюк. 

Так, Telegram-канал “Только никому“ опубликовал переписку с анонимным источником, который подтвердил смерть артистки “на 98%“. 

“Ужасные новости. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные. Уважаемые коллеги из СМИ, обращаем ваше внимание, что распространять дальше эту информацию как 100-процентный факт, нельзя. Публикуем это только потому, что официальная позиция скрывается, а существующие противоречивые комментарии ещё больше запутывают суть событий“, - говорится в сообщении.



Позже появился официальный комментарий представителя Заворотнюк. 

Так, пиар-директор Марина Потапова опровергла все слухи о смерти звезды “Моей прекрасной няни“. 

Об этом сообщило Утро.ру. 

 Также концертный директор Стас Христов от имени семьи актрисы обратился к СМИ с просьбой прекратить спекуляции вокруг здоровья Заворотнюк. 

 “Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ“, – сообщил изданию ТАСС Стас Христов.

Кроме того, еще один друг артистки дал комментарий изданию “Комсомольская правда“. Он твердо заявил:  “Да, она жива. На этом все“. 
bigmir.net
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