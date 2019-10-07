Представители Заворотнюк опровергли слухи о ее смерти

В воскресенье, 6 октября, в российских СМИ появилась информация о смерти известной актрисы и ведущей Анастасии Заворотнюк.
Так, Telegram-канал “Только никому“ опубликовал переписку с анонимным источником, который подтвердил смерть артистки “на 98%“.
“Ужасные новости. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные. Уважаемые коллеги из СМИ, обращаем ваше внимание, что распространять дальше эту информацию как 100-процентный факт, нельзя. Публикуем это только потому, что официальная позиция скрывается, а существующие противоречивые комментарии ещё больше запутывают суть событий“, - говорится в сообщении.
Позже появился официальный комментарий представителя Заворотнюк.
Так, пиар-директор Марина Потапова опровергла все слухи о смерти звезды “Моей прекрасной няни“.
Об этом сообщило Утро.ру.
Также концертный директор Стас Христов от имени семьи актрисы обратился к СМИ с просьбой прекратить спекуляции вокруг здоровья Заворотнюк.
“Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ“, – сообщил изданию ТАСС Стас Христов.
Кроме того, еще один друг артистки дал комментарий изданию “Комсомольская правда“. Он твердо заявил: “Да, она жива. На этом все“.