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29 октября 19, 11:01
Стас Пьеха перенес инфаркт и признался в зависимости
Стас Пьеха
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Российский певец едва не умер.
Российский певец и внук знаменитой артистки Эдиты Пьехи Стас Пьеха перенес инфаркт в достаточно молодом возрасте из-за употребления наркотических средств.

О своих проблемам со здоровьем и пристрастии к запрещенным веществам российский артист признался сам. Оказывается, что в юности Стас принимал наркотики, что едва не стоило ему жизни. Более того, он добавил, что бывших наркоманов не бывает и он остался зависимым.

"Если говорить о тяжелых наркотиках, то с 1998 года. Я человек зависимый. Я — наркоман. Не бывает бывших наркоманов. Бывают люди зависимые, которые выздоравливают и в ремиссии. Все равно — 30 лет или 50. Все равно склад ума у меня определенный. Я зависимый", — сделал откровенное признание Стас Пьеха в программе "Секрет на миллион".

Также внук именитой бабушки признался, что в 34 года перенес инфаркт и врачи боролись за его жизнь. Тогда он осознал всю глубину проблемы и серьезность происходящего. С его слов, пять лет назад он принял окончательное решение завязать с употреблением алкоголя и наркотиков.

"У меня были срывы. У меня была ремиссия, 11 лет я не употреблял. Потом был срыв. Я не дошел до инъекционных наркотиков. Но я довел себя до очередной больницы, до реанимации. И вот поэтому остановился", — подытожил Стас.

Источник: https://www.segodnya.ua/
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