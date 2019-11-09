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8 ноября 19, 16:39
Умер французский модельер Патрик-Луи Виттон
Патрик-Луи Виттон
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Во Франции умер представитель одного из самых известных Домов моды Louis Vuitton.
6 ноября во Франции скончался модельер Патрик-Луи Виттон в возрасте 68 лет.

Об этом сообщается в пресс-релизе дома моды Louis Vuitton.

"Патрик-Луи был символической фигурой семьи Виттон и нашего Дома. Все наши мысли с его семьей, в частности с его сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают с нами, а также его внуками", - говорится в сообщении.

Как известно, Патрик Луи Виттон является праправнуком основателя одноименного дома моды. Он продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году в качестве плотника. Выражение "секреты мастерства могут существовать только в том случае, если они передаются…" — было одним из его любимых.

Его опыт и страсть к изготовлению сундуков постоянно обновляли наследие искусства путешествий, отметили в доме моды.

В 1990 году Патрик-Луи занял пост главы подразделения специальных заказов.

Причину смерти модельера пока не назвали.

Как известно, основанный в 1854 году французский дом моды Louis Vuitton специализируется на производстве чемоданов и сумок, одежды, парфюмерии и аксессуаров класса люкс.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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