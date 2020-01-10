Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.56
USD
23.93
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 января 20, 15:42
Вакарчука с женой запечатлели на отдыхе в Таиланде (ФОТО)
Святослав Вакарчук
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Многие украинские звезды на зимние каникулы отправились в теплые края.
Лидер группы "Океан Эльзы" и по совместительству народный депутат Украины, лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук не стал исключением.

Так, Святослава Вакарчука вместе с его супругой Лялей Фонаревой запечатлели на отдыхе в Таиланде. На снимке пара наслаждается теплыми солнечными лучами на пляже. Как сообщает Telegram-канал "Влада Українська", Вакарчук отдыхает неподалеку от Пхукета. Фото моментально разлетелось по соцсетям и вызвало настоящий скандал.



Пользователи негодуют, ведь лидер партии "Голос" не прервал свой отпуск в Таиланде после авиакатастрофы в Иране, в результате которой погибли 176 человек, 11 из них – украинцы.

Стоит отметить, сам Святослав Вакарчук пока не прокомментировал появившийся снимок, однако ранее выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране.

Источник: https://www.segodnya.ua/
Ещё по теме:
Юрий Горбунов и Катя Осадчая отдыхают в Амстердаме (ФОТО)
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас на отдыхе в Сен-Тропе
"Мисс Украина 2019": названа победительница конкурса
Сергей Бабкин поделился первым совместным фото со Снежаной
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Леонардо Ди Каприо спас мужчину, пробывшего в море 11 часов
noimageОльга Сумская снова станет бабушкой
noimageСелена Гомес все еще одинока
noimageАлена Винницкая рассказала, что пошатнуло ее брак
noimageПринца Гарри и Меган Маркл убрали из Музея мадам Тюссо
Лента новостей