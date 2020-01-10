Вакарчука с женой запечатлели на отдыхе в Таиланде (ФОТО)

Лидер группы "Океан Эльзы" и по совместительству народный депутат Украины, лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук не стал исключением.





Так, Святослава Вакарчука вместе с его супругой Лялей Фонаревой запечатлели на отдыхе в Таиланде. На снимке пара наслаждается теплыми солнечными лучами на пляже. Как сообщает Telegram-канал "Влада Українська", Вакарчук отдыхает неподалеку от Пхукета. Фото моментально разлетелось по соцсетям и вызвало настоящий скандал.













Пользователи негодуют, ведь лидер партии "Голос" не прервал свой отпуск в Таиланде после авиакатастрофы в Иране, в результате которой погибли 176 человек, 11 из них – украинцы.





Стоит отметить, сам Святослав Вакарчук пока не прокомментировал появившийся снимок, однако ранее выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране.



