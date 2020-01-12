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12 января 20, 11:22
ФОТО: Располневшая Каменских ошарашила поклонников
Настя Каменских
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Каменских шокировала пользователей сети новым фото

Известная артистка Настя Каменских шокировала пользователей сети новым фото. Соответствующую публикацию знаменитость сделала в популярной социальной сети Instagram.

"Эмоции, чувства, ощущения, забота, нежность, любовь, интуиция, поддержка, женственность, умение наслаждаться жизнью - это талант каждой женщины. Дарите Вселенной и каждой ее частичке улыбку, добро, радость, наслаждение, позитивную энергию", - подписала фото певица.

"Жирненькая", "Красавица, нет слов", "Настя, Вы очень красивая, и умная женщина", - неоднозначно комментировали в сети.

Раньше сообщалось о том, что Каменских взбудоражила фанатов новым фото с отдыха в Мексике

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