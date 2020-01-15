Певица Sia усыновила ребенка

44-летняя австралийская певица Sia, которая страдает от хронического заболевания, усыновила ребенка.





Об этом идет речь в статье журнала GQ, посвященной коллеге артистки - певцу и диджею Diplo.





Оказалось, что Sia испытывает к коллеге более чем рабочий и дружеский интерес:





Он очень горяч! И мне стоит больших усилий, чтобы не затащить его в постель. Боюсь испортить наши деловые отношения. Недавно я написала ему СМС: "Слушай, ты один из пяти человек, к которым я испытываю сексуальное влечение, а теперь, когда я решила быть одинокой до конца своей жизни и только что усыновила ребенка, у меня нет времени на отношения. Если тебя интересует секс без всяких обязательств, тогда звони мне".













Diplo





Отметим, что в мае 2019 года Sia говорила, что хочет усыновить 16-летнего сироту Дэсани. Когда мальчику было 4 года, отец на его глазах убил мать. После этого парня воспитывала родственница, которая всячески над ним издевалась - физически и морально. Она даже обжигала его раскаленным железом. После того, как об этом стало известно органам опеки, Дэсани переселили в дом для несовершеннолетних сирот. HBO даже сняли документальный фильм о нелегкой судьбе мальчика.





Возможно, Sia все-таки усыновила этого парня.











