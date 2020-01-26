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25 января 20, 17:24
“Квартал 95” поздравил Зеленского с днем рождения
Владимир Зеленский
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Юмористы поздравили экс-коллегу с днем рождения.
Сегодня, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский празднует свой 42-ой день рождения. Этот праздник не могли проигнорировать юмористы “Квартала”.

Бывшие коллеги поздравили Владимира Зеленского с праздником на Facebook-странице студии.

"Сегодня День рождения у президента Украины и нашего друга Владимира Александровича Зеленского. Гордимся, радуемся каждому успеху, поддерживаем каждое трудное решение и знаем, что все получится. С Днем рождения, Владимир Зеленский! Всегда рядом, твой "Квартал", - написано в поздравлении.

К слову, Владимир Зеленский носит титул самого молодого президента времен Независимой Украины.

Напомним, первая леди трогательно поздравила мужа. Первая леди написала, что рядом с настоящим мужчиной всегда “безопасно, уютно, никогда не спокойно, но всегда интересно”.
bigmir.net
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