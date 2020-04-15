Сергей Притула о должности мэра Киева

Популярный украинский ведущий, шоумен и член политсовета партии "Голос" Сергей Притула признался, что не претендует на должность мэра Киева. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".





Звезду включили в социологические опросы и называют вероятным кандидатом на данную должность.





Мені регулярно друзі скидають ті чи інші опитування, ту чи іншу соціологію. Я туди дивлюся, десь мені смішно, десь – не зовсім, тому що тільки за останні десь тижні три це вже якась третя чи четверта соціологія. В якійсь я є, в якійсь мене нема. В одній у Кличка якісь там відсотки, у Пальчевського, ще у когось. Я сиджу і не розумію,

сказал артист.





Притула уточнил, что, на данный момент, у него есть большое количество других важных дел, чем меряться рейтингами и уточнил, что не является участником какой-либо кампании.





Мені кумедно, тому що я знаю, що мою скромну персону міряють одразу з двох боків: це і по Києву, і, мені сорока звісточку приносила, що і по Україні. Звідки стільки інтересу до мене, я поняття не маю. Чи лестить це мені? Звичайно, тому що я, як кожна нормальна людина, себе дуже люблю. І мені завжди є з чим прийти і показати жінці – на, дивися, бачиш? Бачиш, за кого заміж вийшла? (сміється)

уточнил Сергей.



