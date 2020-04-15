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15 апреля 20, 11:41
Сергей Притула о должности мэра Киева
Сергей Притула
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Шоумен опроверг информацию и признался, что не понимает почему его включают в список вероятных кандидатов.
Популярный украинский ведущий, шоумен и член политсовета партии "Голос" Сергей Притула признался, что не претендует на должность мэра Киева. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Звезду включили в социологические опросы и называют вероятным кандидатом на данную должность. 

Мені регулярно друзі скидають ті чи інші опитування, ту чи іншу соціологію. Я туди дивлюся, десь мені смішно, десь – не зовсім, тому що тільки за останні десь тижні три це вже якась третя чи четверта соціологія. В якійсь я є, в якійсь мене нема. В одній у Кличка якісь там відсотки, у Пальчевського, ще у когось. Я сиджу і не розумію,
сказал артист.

Притула уточнил, что, на данный момент, у него есть большое количество других важных дел, чем меряться рейтингами и уточнил, что не является участником какой-либо кампании.

Мені кумедно, тому що я знаю, що мою скромну персону міряють одразу з двох боків: це і по Києву, і, мені сорока звісточку приносила, що і по Україні. Звідки стільки інтересу до мене, я поняття не маю. Чи лестить це мені? Звичайно, тому що я, як кожна нормальна людина, себе дуже люблю. І мені завжди є з чим прийти і показати жінці – на, дивися, бачиш? Бачиш, за кого заміж вийшла? (сміється)
уточнил Сергей.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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