Сын телеведущей Светланы Моргуновой скончался от COVID-19

Сын российской телеведущей и диктора Светланы Моргуновой Максим скончался от коронавируса. Мужчина умер в своей квартире от осложнений, вызванных COVID-19. О его смерти сообщил в соцсетях двоюродный брат Илья Свиридов.

По словам родственника, мужчина соблюдал режим самоизоляции, коронавирус у него подтвердился 10 мая. За несколько дней до этого у его коллеги также обнаружили COVID-19.

- У него не было вредных привычек, хронических заболеваний, он не был в "группе риска". Абсолютно здоровый, сильный мужик. Между майскими праздниками он выходил на работу (ко Дню Победы они делали какой-то телемост почему-то с Португалией). И там контактировал с коллегой, его непосредственным начальником. 8-го числа у начальника подтвердили COVID. Максим сдал тест, и 10 мая получил положительный "результат"., - написал в Фейсбук Илья.

По информации издания "Московский комсомолец", с первого дня болезни Моргунов занимался самолечением - принимал противомалярийные препараты и колол в живот противотромбовые средства. У Максима также были проблемы с дыханием - он тяжело дышал и иногда задыхался.

Последний раз мужчина выходил на связь днем 19 мая. Когда вечером Максим не ответил на звонок матери, Моргунова сразу забила тревогу. Телеведущая позвонила друзьям сына из соседнего подъезда и вызвала невестку с дачи, но и попасть в квартиру им не удалось - дверь была заперта на щеколду. Когда спасатели вскрыли дверь, то обнаружили Моргунова мертвым.

Максим - единственный сын Светланы Моргуновой. У него осталась жена и дочь.

Справка "КП"

Светлане Моргуновой 80 лет. С 1961 года работала диктором на центральном телевидении СССР, вела информационную телепрограмму "Время" и развлекательное шоу "Голубой огонек"