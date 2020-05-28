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28 мая 20, 11:18
Полиграф Шарикофф судится за детей с бывшей женой
Сергей Пархоменко
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Рэпер изложил свою версию семейной ситуации и обратился к "либеральной прессе и добрым самаритянам" с просьбой перестать фабриковать фейковые новости.
Популярный рэп-исполнитель Сергей Пархоменко, известный под сценическими именами Серега и Полиграф Шарикофф, рассказал о суде за детей с экс-супругой Полиной Ололо. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Свой рассказ о сложившийся в его семье ситуации он начал со слов о бывшей супруге. Рэпер отметил, что уважает мать своих детей и принципиально учит этому сыновей.

Также он подчеркнул, что Ололо видит ситуацию по своему. Она пытается представить его общественности недостойным и аморальным человеком из-за "суровой необходимости ее жизненных обстоятельств и чрезмерной впечатлительности".

Пархоменко сообщил, что пара будет решать вопрос о проживании детей с одним из родителей в суде. Певец подчеркнул, что речь не идет о лишении кого-то из них родительских прав. Пока дети находятся с рэпером, и он якобы имеет для этого все разрешительные документы.

При этом, супруга рэпера утверждает, что он похитил их детей, подделав документы. Женщина отмечает, что разыскивает детей в течение четырех месяцев и рассказала "свою версию". 

Пархоменко подчеркнул, что не намерен решать личные вопросы в формате развлекательного реалити-шоу и призвал "либеральную прессу и добрых самаритян" спокойно дождаться решения суда и не фабриковать фейковые новости.

Источник: https://korrespondent.net/
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