Илона Гвоздева об уходе из "Танців з зірками"

Второй эпизод проекта "Танці з зірками-4", прошедший в минувшие выходные на "1+1", стал последним для Илоны Гвоздевой и Дмитрия Танковича. После прямого эфира хореограф опубликовала в соцсетях пост, в котором попросила прощения у комика за вылет из шоу и поблагодарила всех, кто поддерживал из пару.

- Спасибо Дмитрий Танкович, благодаря тебе наши репетиции и танцы были всегда наполнены смехом,позитивом, счастьем. Прости,что так вышло,что я не смогла вывести тебя в следующий эфир. Это было ярко,коротко, но так волшебно, - призналась танцовщица в Instagram.

Артистка также ответила на негатив хейтеров, которые осуждали ее за то, что та решила принимать участие в шоу на восьмом месяце беременности.

- Спасибо хейтерам,которые нещадно и злостно критиковали меня, писали гневные посты и очень грубо высказывали свою точку зрения. Теперь я точно знаю,почему мы не можем жить как в Европе, потому что наш, к сожалению, совдеповский менталитет, узкое мировоззрение и программированный пессимизм и зависть еще долго будет искореняться и меняться с поколениями. Помните, жизнь-БУМЕРАНГ, а пока желаю вам здоровья, - подытожила Гвоздева.

Во втором эфире шоу к Григорию Чапкису, Екатерине Кухар, Владу Яме присоединился победитель обновленного сезона "Танців з зірками-2" Игорь Ласточкин. Лидерами турнирной таблицы на этой неделе стали Надежда Мейхер и Санта Димопулос, а аутсайдером - Слава Каминская.

Читайте также: "ТАНЦІ З ЗІРКАМИ-4": ПРОЕКТ ПОКИНУЛА ПЕРВАЯ ПАРА



По результатам оценок судей и телезрителей в зоне риска оказались две пары: Сергей Мельник и Аделина Дели, а также Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева. Последние, покинули проект, набрав меньше всего голосов. В следующем эфире шоу на паркет выйдут 13 пар.