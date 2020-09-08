Объявлен приговор актеру Ефремову

В России завершился один из самых ярких судебных процессов последних лет. К восьми годам колонии приговорили актера Михаила Ефремова, убившего человека в пьяном ДТП. Суд над Ефремовым превратился в шоу, он сам не мог вспомнить обстоятельства аварии, не узнавал себя на видео, то признавал, то не признавал вину, его сторонники говорили, что за рулем мог быть другой человек.

Корреспондент.net собрал информацию о последнем судебном заседании по делу Ефремова.

Что решил суд

Поддержать Ефремова на оглашении приговора в суд пришли его жена Софья Кругликова, сестра Анастасия Ефремова, музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин и художник Евгений Митту.

“Несмотря на непризнание вины в ходе судебного следствия, вина подсудимого полностью подтверждается собранными доказательствами”, — зачитала судья. И пояснила, что во время допроса в суде очевидцы ДТП указали, что именно Ефремов управлял черным Jeep Grand Cherokee. Их слова подтверждают видеозаписи. Техническая экспертиза не нашла в машине повреждений, тогда как в крови актера обнаружили следы алкоголя и наркотиков. Погибший Сергей Захаров не нарушал правил дорожного движения, был трезв и погиб именно в результате аварии. Медицинскую помощь ему оказали своевременно, а то, что очевидцы поставили его перевернувшуюся машину вновь на колеса, не могло ухудшить его состояние.

В ночь после аварии Ефремов не отрицал своей вины. Его показания в суде о том, что он не помнит событий того вечера и склонен считать, что не садился пьяным за руль, суд во внимание не принимает.

Не принимает суд и слова свидетелей защиты — Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна, — которые утверждали, что за рулем джипа был неизвестный мужчина, а Ефремов находился на пассажирском месте. Эти показания не имеют никакого подтверждения и противоречат собранным по делу доказательствам, говорится в приговоре. В машине актера были обнаружены только его биологические следы.

Старшему сыну погибшего Сергея Захарова, Виталию, суд присуждает компенсацию в размере 800 тысяч рублей — он запрашивал 7,5 миллиона рублей.

При назначении наказания Михаилу Ефремову суд учитывает смягчающие обстоятельства. Их немало: у актера три несовершеннолетних ребенка, он ранее не судим, в ходе предварительного следствия, а также в последнем слове признал вину в содеянном и раскаялся, имеет государственные награды и проблемы со здоровьем. В то же время исправление подсудимого, говорится в приговоре, возможно только “в условиях изоляции от общества”.

Прокуратура просила для Ефремова 11 лет тюрьмы, а судья дала 8.

Что будет дальше

Адвокаты Ефремова намерены обжаловать приговор. Он сам в суде не проронил ни слова. Под судом собралась группа поддержки актера – в основном это женщины со значками с изображением Ефремова на груди и надписью о том, что он невиновен.

Сторонники актера в его виновность верить отказываются. “Миша очень много болтал, вот и получил”, “Отомстили”, “Если человек оступился, то не надо его затаптывать! Он что, самый большой преступник? Я вижу, что это не Миша за рулем, а мне говорят, что Миша!”, - возмущаются женщины.

Ефремова вывели из зала суда в наручниках, прикованных к сотруднику полиции. Потерпевшая сторона заявила, что обжаловать приговор не будет.

Ранее, в своем последнем слове, Ефремов говорил, что 11 лет тюрьмы будет для него смертным приговором. “Был бы тут простой человек, не было бы 11 лет, так — семь-восемь. 11 лет — очень кровожадно. Конечно, боюсь, я не доживу. Поэтому это смертный приговор. И у меня единственное желание: прошу суд вынести мне справедливый приговор”, - говорил Ефремов. Вот судья 8 лет ему и дала, как просил, можно сказать.