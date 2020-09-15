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15 сентября 20, 17:04
Елена Зеленская прилетела в Австрию в голубом костюме. ФОТО
Зеленская
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Первая леди выбрала наряд от украинского дизайнера.

Самолет президентской четы Зеленских утром, 15 сентября, приземлился в Вене с официальным двухдневным визитом. Для прибытия в аэропорт и церемонии встречи в ведомстве Федерального президента Республики Австрия первая леди Украины выбрала голубой костюм-двойку от украинского бренда the COAT.

Модный ансамбль состоит из юбки-карандаша с разрезом сзади и приталенного жакета с массивным караманом. Линию талии подчеркивает тонкий ремешок. Образ дополняют классические коричневые лодочки.

Костюмы являются визитной карточкой Елены Зеленской. Большая их часть - от украинских дизайнеров. Супруга украинского президента надевает их как на официальные церемонии, так и неформальные мероприятия.

the COAT - бренд дизайнера Кати Сильченко, одежду которой часто носят певицы Вера Брежнева, Настя Каменских, Тина Кароль, телеведущие Катя Осадчая и Маша Ефросинина. Для Зеленской это не первое появление в наряде бренжа. В молочном костюме она была на оглашении результатов президентских выборов в 2019 году и на экскурсии в Мариинском дворце 1 сентября. Цена костюмов от Кати Сильченко стартует от 600 долларов.

Во время визита в Австрию запланировано участие президента Украины и Елены Зеленской в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств. Первая леди занимается внедрением украинского перевода уже не впервые, в нескольких музеях мира подобная услуга по ее инициативе уже работает.

Елена Зеленская во время официальной встречи в аэропорту Австрии. Фото: пресс-служба 


Массивный карман на жакете - только с одной стороны. Фото: REUTERS   

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kp.ua
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