Как звезды оправдывают измену?

50-летний шоумен Сергей “Тарзан” Глушко публично рассказал об измене супруге певице Наташе Королевой и заявил, что его "развели" на интим из-за "сексизма". Он далеко не первый артист, который яростно оправдывает свой поход “налево”.

Агутин обвинил во всем алкоголь

В 2011 году на афтепати конкурса "Новая волна" Агутин целовался со стройной брюнеткой, особо ни от кого не прячась. Анжелике Варум тут же позвонили журналисты, но она, еще не видя запись, лишь рассмеялась: “Я со своим мужем разводиться не собираюсь”. Видео и фото появились в сети лишь спустя неделю после инцидента - на нем “босоногий мальчик” страстно целуется с незнакомкой у черного входа в концертный зал и на стульях в коридоре.

Супруга артиста публичный позор выдержала героически - не сказала ни одного плохого слова в адрес мужа и ссор из избы не выносила. Сам Агутин вскоре заявил, что факт измены действительно был, но не осознанный - во всем виноват алкоголь.

- Помню, было очень радостно играть с "A'Studio", петь с Батырханом Шукеновым, общаться со знакомыми и малознакомыми людьми. Потом разговорился с девушкой, которую видел один раз в компании моих друзей. Помню, что она уехала домой, ну а я уже под утро, как говорится, закрывал вечеринку, то есть уезжал почти последним. Поспал, пообедал с друзьями, полетел в Москву в хорошем настроении, а через неделю скандал. С утра звонок - смотрите и любуйтесь. Залез в интернет, а там эта лажа - целуюсь и обнимаюсь с той самой девушкой, с которой разговаривал. Я просто обалдел. Точнее, охренел! Смотрю на это безобразие и не верю собственным глазам. Всей этой сцены я не помню - абсолютно, - признался Агутин в беседе с 7Дней.ру. - Но в свое оправдание скажу: представьте, какой известный человек в здравом уме в разгар вечеринки выйдет в ярко освещенный холл клуба, где вокруг полно народу - посетители, секьюрити, журналисты, - и начнет делать что-то непристойное?! Либо это нарочитый эпатаж, либо человек находился в полной отключке - как я…

Слухи об изменах Агутина появлялись с завидной регулярностью. После очередной серии публикаций о том, что у Агутина роман с участницей “Голоса” Элиной Чага, Анжелика Варум написала эмоциональный пост в Инстаграме, в котором четко обозначила свою позицию.

“В последнее время получаю достаточно много подобных комментариев: "...Вы говорите, у мужчин всё иначе... А вышло так, что Агутин чувствует себя прекрасно, а Вы нет, вот он от Вас и гуляет". Из личного: любимая для мужчины не та, с кем произошёл импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он на протяжении всей жизни посвящает стихи”, - писала Варум.

Стихи Агутин действительно посвящал только Варум. В 2020 году супруги отметили 20-ю годовщину брака. Они продолжают записывать дуэтные песни и вместе выступать на концертах. У пары есть 21-летняя дочь Лиза. Девушка пошла по стопам родителей и занимается музыкой.

Бородина сама рассказала об изменах мужа, но вскоре все опровергла

В 2016-м российская телеведущая Ксения Бородина сообщила в соцсетях, что узнала о неверности мужа Курбана Омарова за десять дней до родов. По ее словам, близкие друзья пары знали о “похождениях” мужчины и “покрывали его жесткие тусовки” с девушками. Узнав о предательстве, звезда “Дома-2” подала заявление на развод, перестала носить обручальное кольцо и публиковать в микроблоге совместные снимки пары. Омаров же попытался снизить градус конфликта, заявив, что сильно привязан к своим детям и надеется наладить отношения с возлюбленной.

“Мне, конечно, очень неприятно читать все то, что Ксения про меня пишет. Не знаю, зачем она это делает, но она женщина и ей это простительно. Я очень сильно привязан к своим детям, и сегодня самое тяжелое для меня - это осознавать то, что я пропущу, как моя маленькая принцесса будет изучать этот мир, ее первые шаги, первое слово, эмоции, - признался бизнесмен. - Уверен, что мы с Ксенией как взрослые люди сможем найти решение в вопросе детей. Дети для меня самое святое, и я всю свою жизнь, несмотря ни на что, буду выполнять свой отцовский долг. Мой старший сын Омар тому подтверждение”.

Но вскоре телеведущая удалила пост и заявила, что поспешила с выводами, не разобравшись в ситуации.

Бородина и Омаров вместе с 2015 года. Пара воспитывает троих детей: 4-летнюю Теону, 11-летнюю Машу от прошлого брака журналистки и сына Омара от предыдущих отношений бизнесмена.

Цекало обижался на слово “любовница”

Избежать скандала не удалось и российскому продюсеру Александру Цекало, которого в конце 2018-го застали за поцелуями со жгучей брюнеткой. Тогда пресса нарекла артиста “изменником”, а сам Цекало заявил, что имеет право проявлять свои чувства на публике, потому что не состоит в браке. Для общественности новый статус продюсера стал настоящим шоком, ведь последние 10 лет он состоял в браке с младшей сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой.

“Я официально разведен и свободен. Поэтому слово “любовница” неуместно и оскорбительно. Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь - это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер”, - заявил "КП" Александр Цекало.

После развода продюсер “выкупил” свою фамилию у Галушки, предложив ей крупную сумму денег. У бывших возлюбленных есть двое детей – 12-летняя дочь Александра и восьмилетний сын Михаил, которые живут с мамой в России. Спустя три месяца после скандала Цекало женился на новой возлюбленной, начинающей актрисе Дарине Эрвин. Пара расписалась в США в кругу близких друзей.

Невеста Козловского узнала об измене перед свадьбой

В декабре 2019 года украинскому певцу Виталию Козловскому пришлось оправдываться за слова экс-возлюбленной Рамины Эсхакзай, заявившей, что у пары был пиар-роман. Телеведущая призналась, что исполнитель начал с ней встречаться назло своему концертному директору Юлии Бакуменко, с которой тогда был в ссоре.

По словам Эсхакзай, с Козловским она даже планировала свадьбу, но незадолго до торжества узнала, что артист сошелся с бывшей девушкой. А ее якобы просил не афишировать расставание, чтобы не портить репутацию. Тогда же выяснилась еще одна пикантная подробность: Рамина и Козловский не занимались сексом.

“В свое время я перевернул эту страницу. Сейчас я ее вырвал. Я никогда, хотя никогда не говори никогда, не буду вспоминать какие-то нюансы, а нюансов было очень много. И я могу сказать много чего интересного. Но не стану этого делать, потому что я очень уважаю тех людей, которые были в моей жизни. И пусть я буду в данном случае плохим, но никаким образом комментировать это я не буду. Это мое прошлое. И оно должно быть в прошлом. Вот и все”, - поделился певец в комментарии изданию “Clutch”.

При этом подтверждать или как-то опровергать свои отношения с концертным директором Виталий не стал, ответив кратко: “А вот это уже совсем другая история и ее не касается”.

Рамина Эсхакзай и Виталий Козловский состояли в отношениях с 2016-го по 2017 год. После разрыва телеведущая сообщила, что ей приходится отмываться от штампа "бывшая девушка Козловского".

Влад Соколовский назвал измены глобальной ошибкой

В августе 2018 года певица Рита Дакота написала пост в Instagram, где рассказала о предательстве мужа Влада Соколовского и расставании с ним. По словам исполнительницы, возлюбленный изменял ей на протяжении всего периода отношений, а общие друзья пары знали о его "интересах на стороне" и молчали.

СМИ писали, что одной из красоток, с которой Соколовский изменял Дакоте, якобы была блогер Юлия Железнякова. В беседе с подписчиками певица косвенно подтвердила, что девушка действительно гуляла с ее мужем. Исполнительница заступилась за insta-gir и добавила, что кроме нее у артиста были десятки женщин.

“Умоляю, не надо желать ей зла. Она просто влюбилась. Она не виновата. Дело не в ней, кроме нее были десятки, десяяяятки женщин”, - писала Дакота в комментариях.

Бывший муж артистки нарушил молчание лишь через неделю. Певец опубликовал в соцсетях пост, где заявил, что "усвоил урок", а измены назвал своей "глобальной ошибкой". Публично извиниться перед экс-супругой Соколовский смог лишь спустя полгода: сообщил в Instagram, что сделал выводы из ситуации и дал себе обещание: больше он не предаст ни себя, ни любимого человека.

Несмотря на то что у экс-супругов уже новые возлюбленные и они оба уверяют, что наладили отношения, отголоски скандала не утихают до сих пор. Недавно певица написала в Инстаграме, что до сих пор испытывает “испанский стыд” за действия благоверного. Рита призналась, что на вечеринке к ней подошла девушка и рассказала, как отказалась от приглашения Влада поехать в сауну, так как не спит с чужими мужьями. Соколовский обиделся, что бывшая жена снова подняла тему измен, и отписался от нее в Инстаграме.

Дакота и Соколовский были вместе 3 года. У пары есть 2-летняя дочь Мия. Сейчас певица встречается с 32-летним бизнесменом Фёдором Белогаем, а Влад - с младшей на 7 лет моделью Ангелиной Сурковой.

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