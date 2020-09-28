Зрители "Танців з зірками" призывают закрыть проект

В прямом эфире программы звезды рассказали, что заболели коронавирусной инфекцией.

Певец сообщил, что чувствует сильную слабость, у него двухсторонняя пневмония.

На вопрос Тины Кароль, когда он сможет вернуться на паркет, Винник ответил: "Завтра у меня повторное обследование, снова КТ, снова тест. Это очень важно, так как я четвертые сутки принимаю антибиотики и я не чувствую улучшения самочувствия".

Партнёрша Винника по паркету Алена Шоптенко отметила, что это очень серьезная болезнь. Она чувствует себя плохо, у нее температура и ужасный кашель.

Напомним, что в 4 выпуске "Танців з зірками" Олег Винник и Елена Шоптенко выступили не на паркете шоу. Пара продемонстрировала эффектную постановку во время гастролей артиста в Житомире.

В комментариях поклонники сочувствую паре и желают скорейшего выздоровления. Но есть и такие пользователи, которые против записанных выступлений, а также заявляют, что больше не будут голосовать за пару №14.

Некоторые пользователи отметили, что уже вся студия заразная и забеспокоились за самого пожилого судью шоу - Григория Чапкиса, которому 90 лет.

Стоит отметить, что Олег Винник и Елена Шоптенко стали не первыми участниками шоу, у которых диагностировали коронавирус.