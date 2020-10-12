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12 октября 20, 12:44
Илона Гвоздева родила сына и показала первое фото с малышом
О радостном событии танцовщица сообщила на личной странице в Instagram.
32-летняя звезда призналась, что у них с мужем Иваном Хомячуком родился сын. Малыш появился на свет с ростом 52 см и весом 3 кг40 грамм.
Поклонники тут же стали поздравлять звездную маму и желать маме и малышке крепкого здоровья.
Хореограф родила сына в одном из частных роддомов Киева. Знаменитость с мужем Иваном Хомячуком (владелец кейтеринговой компании) воспитывает четырехлетнюю дочь Рию.
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Напомним, вместе с шоуменом Игорем Ласточкиным Гвоздева стала победительницей шоу Танці з зірками в 2018 году. В 2019 Илона танцевала в паре с Владимиром Остапчуком.
Ранее, сообщалось о том, что по результатам голосования во втором эфире проект "Танцы со звездами-2020" покинула пара Дмитрия Танковича и Илоны Гвоздевой. Несмотря на яркий номер пара получила всего 29 баллов, и зрительских голосов ей не хватило, чтобы остаться в проекте.