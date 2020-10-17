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17 октября 20, 09:56
Как София Стужук отреагировала на смерть мужа Дмитрия
София Стужук
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У блогерши осталось трое маленьких детей

Популярная блогерша София Стужук тяжело переживает смерть бывшего мужа. Как сообщалось, Дмитрий Стужук умер 16 октября в Киеве от осложнений, вызванных коронавирусом.

Пара находилась в процессе развода, они более чем полгода не жили вместе. У Софии от Дмитрия осталось трое детей.

В своем Instagram, аудитория которого после смерти мужа выросла минимум на 100 тысяч, София делится переживаниями и активно публикует в сториз яркие моменты жизни с Дмитрием. В частности, блогерша показывает кадры отдыха, семейные дни и просто романтические моменты.

"Светлая тебе память, муж. Я всегда буду тебе бесконечно благодарна. За наших детей, за тот бесценный опыт, который ты мне дал. За все прекрасные моменты, за то, кем я с тобой стала. Мне очень больно, я не представляю пока что как это осознать. Я до сих пор не верю", - написала София Стужук в Instagram stories.





Стоит отметить, что София Стужук одна из самых популярных блогеров из Украины, на ее страничку в Инстаграм подписаны более 5,3 миллионов пользователей. У Дмитрия Стужука был миллион подписчиков.

При этом пара не верила в опасность коронавируса. На своих страничках они публиковали "разоблачительные материалы" о заговоре в связи с пандемией, вели активный образ жизни и совсем недавно летали на отдых в Турцию. Именно там Дмитрий и почувствовал недомогание.
telegraf.com.ua
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