Подробности состояния избитого актера Павла Прилучного

Стали известны некоторые подробности состояния избитого российского актера Павла Прилучного. Артист утверждает, что неудачно упал лицом об асфальт. Однако источники считают, что это не совсем так, пишет Кп.ру. По их данным, Прилучному предстоит серьезная операции, потому что актера жестоко избили. Врачи диагностировали у него перелом лицевого скелета, травму черепа и другие тяжелые увечья.

Так, по словам одного, на артиста напали, когда он заступился за бабушку и пострадал. "Сильно избит, лежит в платной травматологии", — сообщил осведомленный источник. По другим данным, артист был на съемках в Калининграде. Якобы перед отъездом в Москву пошел в ночной клуб. Там его избили.

А представитель звезды Екатерина Сычева, отметила, что на ее подопечного напал неизвестный. По ее словам, как только Прилучный уладит проблемы со здоровьем, то сразу же намерен обратиться по этому факту в полицию.

На данный момент врачи уже обследовали 33-летнего артиста и приняли решение о хирургическом вмешательстве. Медики говорят, что травмы настолько серьезные, что реабилитация может продлиться несколько недель.

Павлу Прилучному 33 года. Является актером кино и дубляжа, телеведущим, продюсером. С 2011 по 2020 был женат на актрисе и модели Агате Мацениеце.

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