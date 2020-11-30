Топ -5 скандалов на "Танцах со звездами". ВИДЕО

В воскресенье, 29 ноября состоится финал "Танцев со звездами",где за кубок победителя поборются Санта Димопулос, Надежда Мейхер и Юлия Санина. Как всегда на шоу из серии "на вылет" не обошлось и без скандалов. Да, возможно большинство из них были придуманы продюсерами и сценаристами, но, предсказуемо, благодаря им интерес к шоу только увеличивался. Мы выбрали пять самых обсуждаемых скандалов.

Во время четвертого прямого эфира футболист, главный герой проекта "Холостяк 5" в своем видеодневнике признался, что ошибся в выборе девушки. По словам Сергея, он пожалел, что в финале романтического реалити выбрал Марину Кищук, а не Елену Головань . С последней он попрощался сразу же после съемок.

-Я не могу простить себе это решение, потому что знаю, как страдала Елена, - говорил Холостяк.

А Елена призналась, что после "Холостяка 5" у нее была депрессия.

- После финала шоу, когда Сергей выбрал другую, я не могла понять только одно: почему моя сказка имеет такой конец. Я узнала, что депрессия – это сложное клиническое заболевание. Мне пришлось обратиться за помощью к специалистам, – рассказала участница реалити. В эфире Головань приняла участие в танцевальном номере Сергея с его партнершей Аделиной Дели.

Слова Мельника, мягко говоря, задели Марину Кищук, с которой он встречался полгода после окончания проекта.

- Это абсурд, - говорила Марина в интервью"КП" в Украине". - На мой взгляд, Сергей не отдает отчет своим словам. Это не по-мужски, неправильно спустя годы, даже в формате всего происходящего, признаваться в любви другой, в то же время унижать меня на всю страну. Он упал в моих глазах.

Марина считает, что Сергей не должен был обсуждать их отношения в проекте.

-Даже в рамках шоу можно понимать, что ты имеешь право говорить, а что не имеешь, что может звучать странно как минимум потому, что ты уже как мужчина свой выбор сделал, - продолжает экс-холостячка. - На тот момент у нас были отношения и за пределами шоу, мы же не разошлись после окончания съемок. И какими бы отношения ни были, но они были. Так поступают дети, но не взрослые серьезные люди.



Фреймут предложила Кухар… покаяться В третьем выпуске Ольга Фреймут впервые вышла на паркет "Танцев со звездами". Первые два эфира телеведущей пришлось танцевать дома – у нее был положительный результат на Covid-19. Вместе со своим партнером Ильей Падзиной Ольга станцевала самбу. Номер был полностью раскритикован судьей проекта, балериной Екатериной Кухар. - Во время вашего танца мне казалось, что самба для вашего тела как пожизненное заключение. А ваши ноги отказываются слушать команды, которые подает мозг. Владимира (Владимир Локотко – муж Ольги Фрейму, - авт.) соблазнить вам удалось, но самбу - нет, - так Кухар прокомментировала номер Ольги Фреймут. Телеведущая решила ей ответить резко, но с юмором. - Кать, только давай без обид, хорошо? Я долго держалась, два эфира: первый – было все хорошо, во втором ты назвала меня пьяницей и алкоголичкой. Я скажу от имени всех твоих жертв, потому что ты тут уже много лет сидишь королевой и питаешь свою гордыню на фоне наших недостатков. Катя, вместо того, чтобы в воскресенье тебе здесь сидеть, судить нас всех, ты бы лучше пошла в церковь и покаялась. Екатерина с улыбкой отреагировала на слова телеведущей. - Дорогая моя Оля, я согласна. – ответила балерина. - Но я пойду туда только вместе с тобой, а потом мы пойдем к моей куме, психотерапевту Наталье Холоденко, она примет нас без очереди. И после этих слов Екатерина подарила Ольге подарок – топор (по традиции Кухар почти каждому участнику дарила символичный презент в знак симпатии или антипатии, - Авт). В одном из выпусков Ольга Фреймут и Екатерина Кухар станцевали вместе – обе были в контрастных образах: Ольга в белом, Екатерина - в черном.





Поклонники The Hardkiss набросились на Холостячку В 11 выпуске актриса Ксения Мишина, победительница третьего сезона "Танцев со звездами" была приглашенным членом жюри. За номер солистки группы The Hardkiss Юлии Саниной с ееотцом Ксения поставила 9 баллов (тогда как другие члены жюри - 10). После прямого эфира Мишина столкнулась с большим количеством хейта от поклонников певицы. Актрисе в директ писали оскорбления и даже желали смерти. Ксения не стала это замалчивать и опубликовала пост у себя в Инстаграме. - У меня вопрос: люди,вы серьезно? - обратилась Ксения к хейтерам. - Мы сидим на развлекательном шоу, задача которого сделать так, чтобы вам было интересно и захватывающе. Я понимаю привязанность фанатов, и они готовы на многое, но в такой ситуации?! Я же не 2 ей поставила.Идаже если 2, я имею право на собственное мнение, касательно танца. Те, кто пишут злобные, полные ненависти пожелания, помните, прежде всего они разрушают вас. По словам Ксении, она простила своих ненавистников. Тем, кто продолжает писать негативные комментарии, она предложила высказать свою критику под постом. - В интернете все как в жизни, на том конце провода тоже человек читает! Ведите себя так, как в жизни. Я представить себе не могу, что должно быть в душе у человека, чтобы в такой ситуации он испытал такую разрушающую эмоцию. Но я всех вас прощаю и желаю вам обрести счастье и покой и если уж тратить своё драгоценное время на сообщения незнакомым людям, пусть это будет что-то доброе, что наполнит вас самих любовью и добром. А тех, кого до сих пор бомбит, приглашаю легально высказать всю критику обо мне под постом и с чистым сердцем и совестью отправляться в новый день. Ксения Мишина не была готова к хейту от фанатов Юлии Саниной. Фото: Инстаграм. Ксения Мишина не была готова к хейту от фанатов Юлии Саниной. Фото: Инстаграм.





Несправедливый вылет Олега Винника Из-за коронавируса Олег Винник и его партнерша Алена Шоптенко пропустили два эфира подряд. А по правилам проекта заболевшие звезды не могут пропускать больше одного эфира. Шоптенко и Винник были дисквалифицированы и покинули шоу. Однако после ухода Олега в соцсетях началась истерия, мол, как можно выгнать участника, заболевшего Covid-19? Фанаты Винника устроили флешмоб, в котором требовали вернуться их любимца в шоу. В итоге продюсеры согласились дать артисту второй шанс, но Винник не захотел вернуться в шоу. - Я уважаю ваш труд, вы все очень крутые и я горжусь вами. С моей стороны было бы очень цинично вернуться на паркет, пропустив несколько недель репетиций и прямые эфиры, -объяснил свое решение музыкант. В проекте Олег Винник все-таки появился. В перерыве между голосованием за участников, артист исполнил несколько своих хитов.



