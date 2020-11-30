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Шоу-бизнес
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30 ноября 20, 09:17
Организаторов «Танців з зірками» обвинили в нечестности
суперфинал шоу Танцы со звездами
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Фанаты шоу "Танцы со звездами" категорически не согласны с результатами суперфинала.

29 ноября состоялся грандиозный суперфинал шоу «Танцы со звездами», результаты которого наверняка многих шокировали.

На протяжении всего выпуска уверенно лидировала рокерша Юлия Санина, да и, судя по многочисленным опросам в сети, ее уже считали победительницей проекта. Однако, результат суперфинала – победила Санта Димопулос.

После объявления итогов зрительского голосования Санта решила отдать победу Юлии, объяснив это тем, что она пришла на проект уже с базой, а Санина научилась танцевать с нуля.



Многие зрители шоу «Танцы со звездами» и армия поклонников группы The Hardkiss и Юлии Саниной считают такой финал нечестным. В комментариях под постом с именами победителей организаторов шоу обвиняют в продажности, нечестном подборе участников и подсчете голосов.

«Уважаемый канал, вы когда выбираете звёзд на это шоу, то потрудитесь хоть Википедию почитать, где написано, что Санта мастер спорта по бальным танцам», «1+1 самое продажное шоу Украины», «Цирк», «Дно - пробито», «Фууу 1+1», «Какие нахрен 2 победителя? Не чудите там! Вы развели народ на деньги опять. 2-х победителей не бывает», «Юля танцевала намного лучше Санты», «Хип-хоп все показал», «Не поверю, что за Санту проголосовало больше людей, чем за Юлю» - пишут разгневанные зрители.











Отметим, что сначала на Инстаграм страничке «Танцев со звездами» был опубликован пост с одной парой победительницей – Санта и Макс. Пост мгновенно засыпали негативом, после чего он был удален, и было объявлено «два победителя». Но даже это не спасло шоу от гнева фанатов.

Подобная ситуация уже была в сезоне, когда победила Наталья Могилевская. Зрители прекрасно понимали, что победитель был понятен с самого начала, и все старания второй финалистки – Нади Дорофеевой, в принципе были ни к чему.

Ранее мы предлагали вспомнить, какими еще были победители прошлых сезонов «Танцев со звездами».


telegraf.com.ua
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