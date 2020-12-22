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Шоу-бизнес
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22 декабря 20, 13:40
Хилария Болдуин показала младшего сына (ФОТО)
Хилария Болдуин
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Хилария Болдуин снялась в нижнем белье спустя три месяца после рождения пятого ребенка.
Супруга известного актера Алека Болдуина, 36-летняя Хилария порадовала своих подписчиков новым фото в Instagram. На этот раз она показала, как выглядит в нижнем белье спустя три месяца после рождения пятого ребенка, сына Эдоардо. К слову, он тоже появился на фото.

Напомним, в начале сентября Алек и Хилария вновь стали родителями. Супруги также воспитывают 7-летнюю Кармен, 5-летнего Рафаэля, 4-летнего Леонардо и 2-летнего Ромео.

Долго времени девушка не теряла и практически сразу после родов вернулась к занятиям спортом. Оно и не странно, ведь она является инструктором по йоге, поэтому не пропускает тренировки и делится результатом в своем микроблоге. 

В новой публикации девушка предстала в нижнем белье и с трехмесячным сыном. 



Этот костюмчик на Эдоардо когда-то носили другие мои сыновья. Алек говорит, что он похож на помидор, а Рафаэль утверждает, что на "рождественское чудо"…Я за вариант Рафаэля,
прокомментировала снимок Хилария.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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