Хилария Болдуин показала младшего сына (ФОТО)

Супруга известного актера Алека Болдуина, 36-летняя Хилария порадовала своих подписчиков новым фото в Instagram. На этот раз она показала, как выглядит в нижнем белье спустя три месяца после рождения пятого ребенка, сына Эдоардо. К слову, он тоже появился на фото.





Напомним, в начале сентября Алек и Хилария вновь стали родителями. Супруги также воспитывают 7-летнюю Кармен, 5-летнего Рафаэля, 4-летнего Леонардо и 2-летнего Ромео.





Долго времени девушка не теряла и практически сразу после родов вернулась к занятиям спортом. Оно и не странно, ведь она является инструктором по йоге, поэтому не пропускает тренировки и делится результатом в своем микроблоге.





В новой публикации девушка предстала в нижнем белье и с трехмесячным сыном.













Этот костюмчик на Эдоардо когда-то носили другие мои сыновья. Алек говорит, что он похож на помидор, а Рафаэль утверждает, что на "рождественское чудо"…Я за вариант Рафаэля,

прокомментировала снимок Хилария.











