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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 января 21, 21:47
Российский певец перестал скрывать отношения с мужчиной
Сергей Лазарев
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Сергей Лазарев перестал скрывать отношения с Александром Малиновским.

Российский певец Сергей Лазарев перестал скрывать отношения с моделью и блогером Александром Малиновским. Напомним, что ранее СМИ рассекретили совместный отдых мужчин на Бали.

О том, что Лазарев действительно проводит время на одном курорте с Малиновским, стало известно из сториз-Инстаграма последнего.

Парни решили раскрыть правду поклонникам. Малиновский в своем микроблоге рассказывал подписчикам о маршруте путешествия, когда его внезапно прервал Лазарев.

"Главный вопрос: "А Лазарев-то где?!"", - пошутил певец, после чего оба заливисто засмеялись.

Отметим, что ребята встречаются не первый год. Лазарев и Малиновский живут в одном номере, как и во время прошлого отдыха в Сочи.


Ранее российский певец Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой, когда та получала премию "Муз-ТВ" как "Лучшая певица года".
telegraf.com.ua
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