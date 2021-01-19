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Шоу-бизнес
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19 января 21, 12:33
Умер сценарист «Симпсонов» Дэвид Ричардсон
Дэвид Ричардсон
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В понедельник, 18 января, на 66 году жизни умер американский сценарист и продюсер комедийных сериалов "Симпсоны" и "Два с половиной человека" - Дэвид Ричардсон.
Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что Ричардсон только недавно завершил предстоящий пятый и последний сезон мультсериала Netflix - F Is for Family ("С значит Семья"), в котором он работал исполнительным продюсером.

Мужчина, который поборол рак, начал свою карьеру сценариста телевизионных комедий в 1985 году. Участвовал в создании таких шоу, как "Гранд" и "Пустое гнездо", а позже присоединился к команде мультсериала "Симпсоны".

Ричардсон написал сценарий для трех сезонов сериала "Два с половиной человека", а также спродюсировал такие проекты, как "Малкольм в центре внимания", "8 простых правил", "Феном", "Эд" и "А что насчет Джоан?".

Источник: https://telegraf.com.ua/
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