Умер сценарист «Симпсонов» Дэвид Ричардсон

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Об этом сообщает Deadline.





Отмечается, что Ричардсон только недавно завершил предстоящий пятый и последний сезон мультсериала Netflix - F Is for Family ("С значит Семья"), в котором он работал исполнительным продюсером.





Мужчина, который поборол рак, начал свою карьеру сценариста телевизионных комедий в 1985 году. Участвовал в создании таких шоу, как "Гранд" и "Пустое гнездо", а позже присоединился к команде мультсериала "Симпсоны".





Ричардсон написал сценарий для трех сезонов сериала "Два с половиной человека", а также спродюсировал такие проекты, как "Малкольм в центре внимания", "8 простых правил", "Феном", "Эд" и "А что насчет Джоан?".



