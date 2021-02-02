Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.76
USD
28.04
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
2 февраля 21, 19:49
Шесть лет без Кузьмы: интересные факты из жизни музыканта
Кузьма
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Во вторник, 2 февраля, исполняется ровно 6 лет со дня автомобильной катастрофы, которая унесла жизнь легендарного артиста

Во вторник, 2 февраля, исполняется ровно 6 лет со дня автомобильной катастрофы, которая унесла жизнь легендарного музыканта украинской эстрады - Кузьмы Скрябина. Ему было 46 лет. У Кузьмы остались жена Светлана Бабийчук и единственная дочь Мария-Барбара Кузьменко.

"Подробности" решили вспомнить самые интересные факты из биографии артиста.

Андрей Кузьменко родился в городе Самбор, нынешней Львовской области, хотя детство провел в Новояворовске. Ребенком он был активным и очень рассеянным. Родители говорили, что еще с детства замечали за мальчиком творческий потенциал.

Андрей хотел быть врачом. По настоятельной просьбе родителей учился на факультете стоматологии. Однако, его интерес к музыку победил. Кузьма окончил музыкальную школу, в которой преподавала его мать.

Уже в 1996 году знакомится с гитаристом Владимиром Шкондой и создает с ним музыкальную группу, которую сам позже называл первым этапом появления "Скрябина".

В 1994 году Кузьма женился на Светлане - девушке, которая училась с ним в школе. Она все время защищала его желание уйти в музыку перед его же родителями. Позже у супругов родилась дочь Барбара.

В 2000 году Андрей становится ведущим собственного хит-парада "Горячая семерка", который просуществовал до 2002 года.

В 2003 году Кузьма стал ведущим программы "Шанс" и "Шейканемо" вместе с певицей Натальей Могилевской.

В 2006 году была издана книга Кузьмы - автобиография "Я, Победа и Берлин", которая стала невероятно популярной, и была переиздана несколько раз.

Посвятил событиям в Украине революционный хит "Революция в огне", который во время бурных событий на Майдане отказывались крутить радиостанции.

Читайте также: После смерти: Как жил, творил и ушел Кузьма Скрябин (ВИДЕО)

1 февраля 2015 года на YouTube-канале Скрябина был представлен последний клип - "Дельфины".

Напомним, украинский исполнитель Андрей Кузьменко, известный, как Кузьма погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Артист возвращался по дороге с концерта в честь 25-летия группы "Скрябин", который состоялся накануне.
Podrobnosti
Ещё по теме:
У Эминема проблемы с потенцией
Марию Кожевникову сравнивают с порнозвездой
Водонаева изменяет своему супругу
Филипп Киркоров: "У Жанны Фриске все хорошо"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Юлия Санина станет новой ведущей "Орла и решки"
noimageАнджелина Джоли рассказала, какая из нее мать
noimageМаша Ефросинина показала, как выглядит с утра
noimageМэрилина Мэнсона обвинили в абьюзе и насилии над девушками
Лента новостей