Алена Шоптенко прокомментировала вылет из шоу "Маска"

На канале "Украина" стартовал долгожданный проект "Маска". 6 февраля прошел третий выпуск шоу, который в результате покинула Лисица, кем и являлась Шоптенко.

На своей странице в Инстаграме танцовщица прокомментировала свой вылет и поделилась коротким роликом с закулисья.

"Я очень благодарна команде проекта за этот эксперимент, веру в меня и крутое шоу! Минус один страх, плюс в копилку удовольствий. Теперь смогу зайти в караоке", - пишет Алена.

Хореограф признается, что раньше всегда открещивалась от пения и считала, что каждый должен заниматься своим делом. Единственный для кого пела Шоптенко - это ее сын.





Алена была очень удивлена, когда во время проб на шоу, организаторы "Маски" сказали, что у нее приятный тембр и отличный слух.





"Все, что происходило со мной в тот месяц - незабываемые впечатления! Начиная от полной засекреченности, заканчивая выходом на сцену с микрофоном в образе! Жалею только о том, что все так рано закончилось‍. Я бы ещё выступала и выступала" - признается Алена.