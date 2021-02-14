Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.72
USD
27.88
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
13 февраля 21, 20:14
Соседи Анастасии Заворотнюк обеспокоены состоянием актрисы
Заворотнюк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сосед Анастасии Заворотнюк рассказал, что ее давно никто не видел в поселке, хотя раньше актриса часто гуляла.

Два года назад стало известно, что у российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня", Анастасии Заворотнюк рак мозга. Артистка активно борется с болезнью, однако лично на связь с поклонниками не выходит. Все новости передают ее родственники.

Однако и они толком ничего не сообщают. Ни муж Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев, ни ее мать, ни старшая дочь Анна ни разу конкретно не рассказывали о том, что происходит со звездой.

Известно, что актриса сейчас находится дома, после длительного лечения в больнице. Сосед Заворотнюк по элитному поселку Крекшино очень обеспокоен тем, что за полтора года он ни разу не видел, чтобы актриса выходила на улицу.

"Если честно, немного переживаем. Держат взаперти. Ей свежий воздух нужен" - цитируют соседа актрисы СМИ.

Также он добавил, что прогулки вокруг поселка, где чистый воздух и сосны "только на пользу бы пошли".
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Ведущая вышла в эфир в прозрачном платье без белья. ФОТО
Дарья Петрожицкая извинилась за выходку на Танцях з зірками
День рождения Кардашьян высмеяли власти Нью-Джерси
Опубликовано новое фото Анастасии Заворотнюк
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая потеряла ребенка
noimage"Холостяк-11" Михаил Заливако: Влюбленность у меня есть
Лента новостей