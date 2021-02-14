Соседи Анастасии Заворотнюк обеспокоены состоянием актрисы

Два года назад стало известно, что у российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня", Анастасии Заворотнюк рак мозга. Артистка активно борется с болезнью, однако лично на связь с поклонниками не выходит. Все новости передают ее родственники.
Однако и они толком ничего не сообщают. Ни муж Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев, ни ее мать, ни старшая дочь Анна ни разу конкретно не рассказывали о том, что происходит со звездой.
Известно, что актриса сейчас находится дома, после длительного лечения в больнице. Сосед Заворотнюк по элитному поселку Крекшино очень обеспокоен тем, что за полтора года он ни разу не видел, чтобы актриса выходила на улицу.