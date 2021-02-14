Соседи Анастасии Заворотнюк обеспокоены состоянием актрисы

Два года назад стало известно, что у российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня", Анастасии Заворотнюк рак мозга. Артистка активно борется с болезнью, однако лично на связь с поклонниками не выходит. Все новости передают ее родственники.

Однако и они толком ничего не сообщают. Ни муж Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев, ни ее мать, ни старшая дочь Анна ни разу конкретно не рассказывали о том, что происходит со звездой.

Известно, что актриса сейчас находится дома, после длительного лечения в больнице. Сосед Заворотнюк по элитному поселку Крекшино очень обеспокоен тем, что за полтора года он ни разу не видел, чтобы актриса выходила на улицу.

"Если честно, немного переживаем. Держат взаперти. Ей свежий воздух нужен" - цитируют соседа актрисы СМИ.





Также он добавил, что прогулки вокруг поселка, где чистый воздух и сосны "только на пользу бы пошли".







