Экс-холостяк Максим Михайлюк впервые стал отцом

Радостной новостью поделилась сама модель, выложив в Instagram Stories фото из роддома.

Теперь я точно знаю, что такое счастье,

— подписала фото молодая мама.

Моя маленькая, папа всегда будет рядом. Дашуля, ты мой герой,

У 35-летнего пилота и 24-летней украинской топ-модели родилась дочь. По предварительным данным роды планировались на 21 апреля, а сама Даша говорила о том, что Макс планирует присутствовать рядом в момент рождения их первенца. Также на съемке программы "Как выйти замуж" (пост-шоу "Холостяка") пара призналась, что планируют назвать девочку Ариана.





Напомним, в июне прошлого года стало известно об отношениях между экс-холостяком и моделью, а в конце февраля 2021 девушка рассказала о том, что они с Максом уже муж и жена.