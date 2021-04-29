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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 апреля 21, 12:15
Экс-холостяк Максим Михайлюк впервые стал отцом
Максим Михайлюк
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Главный герой 10 сезона реалити "Холостяк" Макс Михайлюк и его супруга Даша Хлистун впервые стали родителями.
Радостной новостью поделилась сама модель, выложив в Instagram Stories фото из роддома. 

Теперь я точно знаю, что такое счастье,
— подписала фото молодая мама.



Моя маленькая, папа всегда будет рядом. Дашуля, ты мой герой,
чувственно прокомментировал фото Макс Михайлюк.



У 35-летнего пилота и 24-летней украинской топ-модели родилась дочь. По предварительным данным роды планировались на 21 апреля, а сама Даша говорила о том, что Макс планирует присутствовать рядом в момент рождения их первенца. Также на съемке программы "Как выйти замуж" (пост-шоу "Холостяка") пара призналась, что планируют назвать девочку Ариана.

Напомним, в июне прошлого года стало известно об отношениях между экс-холостяком и моделью, а в конце февраля 2021 девушка рассказала о том, что они с Максом уже муж и жена.
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