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Новости Шоу-Бизнеса
7 мая 21, 12:06
Эктор Хименес-Браво официально стал украинцем
Эктор Хименес-Браво
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Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился радостной новостью.
О своем счастье кулинар рассказал в своем микроблоге в Инстаграм.

Эктор Хименес-Браво получил гражданство Украины и показал фото с паспортом.

«Теперь официально я украинец. Министерство культуры издало указ, чтобы я получил постоянное место проживания! Не передать словами, как я счастлив, ведь мало кто удостаивается такой великой чести! Команда IMMIGRATION Ukraine, благодарен за вашу замечательную работу! А под этим постом принимаю поздравления», - написал судья шоу «Мастер шеф».



Украинцы обрадовались такой новости и поздравляют Эктора.

«Поздравляю вас, это круто», «Вы это заслужили уже давно», «Думаю, для Украины также большая честь принять в свои объятия такую достойную человека и профессионала, как Вы», «Ехууу!!!! Эктор!!! Ура!!! Я очень рада! Поздравляю! В Украине на одного талантливого человека стало больше! Еще одна причина для гордости! Это замечательно! Спасибо, что вы с нами!», «Поздравляю, Эктор», «На одного замечательного украинца больше», - пишут в комментариях.

Источник: https://sport.politeka.net/
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