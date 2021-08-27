Декрет Екатерины Осадчей длился всего 5 дней

Екатерина Осадчая пробыла в декрете всего лишь пять дней. Об этом сообщает инстаграм программы Світське Життя.





Екатерина Осадчая – популярная украинская журналистка и телеведущая, известная благодаря передаче "Светская жизнь" на канале "1+1".





19 августа, знаменитость вместе со своей супругом Юрием Горбуновым сообщили радостную новость - они стали родителями во второй раз. У пары появился сын, вес которого - 3250 грамм, а рост - 52 сантиметра. При этом пара пока не сообщает имя ребенка.





25 августа на официальной инстаграм-странице Світське життя появилась информация о том, что декрет продлился всего лишь пять дней и готова для участия в новом сезоне.











