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26 августа 21, 13:35
Декрет Екатерины Осадчей длился всего 5 дней
Екатерина Осадчая
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Украинская телеведущая готовится к новому сезону программы.
Екатерина Осадчая пробыла в декрете всего лишь пять дней. Об этом сообщает инстаграм программы Світське Життя.

Екатерина Осадчая – популярная украинская журналистка и телеведущая, известная благодаря передаче "Светская жизнь" на канале "1+1".

19 августа, знаменитость вместе со своей супругом Юрием Горбуновым сообщили радостную новость - они стали родителями во второй раз. У пары появился сын, вес которого - 3250 грамм, а рост - 52 сантиметра. При этом пара пока не сообщает имя ребенка.

25 августа на официальной инстаграм-странице Світське життя появилась информация о том, что декрет продлился всего лишь пять дней и готова для участия в новом сезоне.



Источник: https://sport.znaj.ua/
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