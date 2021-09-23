Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.12
USD
26.57
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 сентября 21, 11:57
Украинская звезда карате вышла замуж
Анжелика Терлюга
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Избранником Анжелики Терлюги стал мастер спорта международного класса и тренер Владимир Зарецкий.
Украинская каратистка Анжелика Терлюга вышла замуж. Радостной новостью серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио поделилась в Instagram Stories.

Избранником 29-летней спортсменки стал тренер по карате Владимир Зарецкий.

Для торжества, которое состоялось во Дворце бракосочетаний в Одессе, Терлюга выбрала белый брючный костюм от дизайнера Алены Шубы.









В этом же наряде она отпраздновала девичник, фото которого появились на ее странице в соцсети.

"Мечта о девичнике из американских фильмов стала реальностью. В главной роли невесты – я. До сих пор не могу поверить, но в тоже время очень счастлива", – написала Анджелика.













Напомним, Терлюга стала первой спортсменкой в истории украинского карате, которая получила олимпийскую лицензию, а затем и олимпийскую награду: на Играх в Токио она завоевала серебро.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Ольга Слуцкер встретила свою любовь
Любимому мужчине Курникова простит все
Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж
Рамина Эсхакзай выходит замуж
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Светлана Тарабарова впервые показала дочь
Лента новостей