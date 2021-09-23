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23 сентября 21, 11:57
Украинская звезда карате вышла замуж
Украинская каратистка Анжелика Терлюга вышла замуж. Радостной новостью серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио поделилась в Instagram Stories.
Избранником 29-летней спортсменки стал тренер по карате Владимир Зарецкий.
Для торжества, которое состоялось во Дворце бракосочетаний в Одессе, Терлюга выбрала белый брючный костюм от дизайнера Алены Шубы.
В этом же наряде она отпраздновала девичник, фото которого появились на ее странице в соцсети.
"Мечта о девичнике из американских фильмов стала реальностью. В главной роли невесты – я. До сих пор не могу поверить, но в тоже время очень счастлива", – написала Анджелика.
Напомним, Терлюга стала первой спортсменкой в истории украинского карате, которая получила олимпийскую лицензию, а затем и олимпийскую награду: на Играх в Токио она завоевала серебро.
Источник: https://korrespondent.net/