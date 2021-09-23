Украинская звезда карате вышла замуж

Украинская каратистка Анжелика Терлюга вышла замуж. Радостной новостью серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио поделилась в Instagram Stories.





Избранником 29-летней спортсменки стал тренер по карате Владимир Зарецкий.





Для торжества, которое состоялось во Дворце бракосочетаний в Одессе, Терлюга выбрала белый брючный костюм от дизайнера Алены Шубы.





































В этом же наряде она отпраздновала девичник, фото которого появились на ее странице в соцсети.





"Мечта о девичнике из американских фильмов стала реальностью. В главной роли невесты – я. До сих пор не могу поверить, но в тоже время очень счастлива", – написала Анджелика.





















































Напомним, Терлюга стала первой спортсменкой в истории украинского карате, которая получила олимпийскую лицензию, а затем и олимпийскую награду: на Играх в Токио она завоевала серебро.



