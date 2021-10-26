Менеджер Светличной отрицает исчезновение актрисы

Менеджер актрисы Светланы Светличной Сергей Рублев заявил в комментарии РБК, что звезда Бриллиантовой руки не пропала.

Напомним, 25 октябоя СМИ сообщили, что Светличная якобы исчезла. О пропаже актрисы, по данным источников, сообщил в полицию ее сын, однако позже он заявил, что ничего не знает о местонахождении матери и опроверг обращение к правоохранителям.

Также появилась информация, что Светлана переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.

"Она не пропала. Человек пожилой (Светличной 81 год – ред.), может заболеть, что угодно еще. Если она не появляется в передачах, не значит, что она пропала", – отметил Рублев, добавив, что он бы сейчас не волновался.

По словам менеджера, у Светличной есть родственники, которые поддерживают с ней связь.

"Родственники ее навещают, но она может куда-то положить телефон, не видеть, что ей звонят: бывает все. Она живет "в своем мироощущении", как это бывает у пожилых", – подчеркнул он.

Кроме того, Рублев ничего не знает о переезде актрисы и утверждает, что она продолжает жить в своей квартире.



