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26 октября 21, 12:33
Менеджер Светличной отрицает исчезновение актрисы
Светлана Светличная
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Сергею Рублеву не поступала информация о том, что актриса вышла из дома и пропала. Он считает, что поводов для волнения нет.
Менеджер актрисы Светланы Светличной Сергей Рублев заявил в комментарии РБК, что звезда Бриллиантовой руки не пропала. 
 
Напомним, 25 октябоя СМИ сообщили, что Светличная якобы исчезла. О пропаже актрисы, по данным источников, сообщил в полицию ее сын, однако позже он заявил, что ничего не знает о местонахождении матери и опроверг обращение к правоохранителям.
 
Также появилась информация, что Светлана переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.
 
"Она не пропала. Человек пожилой (Светличной 81 год – ред.), может заболеть, что угодно еще. Если она не появляется в передачах, не значит, что она пропала", – отметил Рублев, добавив, что он бы сейчас не волновался.
 
По словам менеджера, у Светличной есть родственники, которые поддерживают с ней связь. 
 
"Родственники ее навещают, но она может куда-то положить телефон, не видеть, что ей звонят: бывает все. Она живет "в своем мироощущении", как это бывает у пожилых", – подчеркнул он.
 
Кроме того, Рублев ничего не знает о  переезде актрисы и утверждает, что она продолжает жить в своей квартире.

Источник: https://korrespondent.net/
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