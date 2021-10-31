Болдуин впервые прокомментировал смерть Хатчинс

Американский актер Алек Болдуин впервые высказался публично о трагическом инциденте во время съемок фильма Ржавчина (Rust), когда он случайно застрелил оператора-украинку Галину Хатчинс. Видео спонтанной беседы актера с журналистами в субботу, 30 октября, обнародовал портал TMZ.





Согласно ролику, Болдуин решил переговорить с представителями медиа, поскольку те преследовали его машину, в которой, кроме него, находились жена и дети.

Относительно трагедии на съемочной площадке актер сказал, что полиция запретила ему разглашать информацию.





"Мне нельзя каким-либо образом комментировать расследование. Таково распоряжение офиса шерифа округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико - ред.)", - подчеркнул он.





По словам Болдуина, с погибшей Хатчинс его связывали дружеские отношения. В день убийства она, режиссер и сам актер планировали поужинать.





Также в ходе беседы он заявил, что выступает за введение регулирующими органами ограничительных мер по использованию боевых патронов на съемках, и считает, что в сценах со стрельбой можно было бы использовать резиновые или пластиковые пули.





Напомним, 21 октября в штате Нью-Мексико, США, на съемочной площадке вестерна Ржавчина Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу.





Трагедия произошла, когда снималась сцена с перестрелкой: револьверы должны были быть заряжены холостыми патронами, однако в момент выстрела Болдуина пуля или ее осколки попали в двух человек, находившихся поблизости.





Как сообщалось, полиция подозревает, что на съемочной площадке были и другие боевые патроны, и правоохранителям предстоит выяснить, как члены съемочной группы получили заряженный ими пистолет.



