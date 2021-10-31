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31 октября 21, 10:17
Болдуин впервые прокомментировал смерть Хатчинс
Американский актер Алек Болдуин впервые высказался публично о трагическом инциденте во время съемок фильма Ржавчина (Rust), когда он случайно застрелил оператора-украинку Галину Хатчинс. Видео спонтанной беседы актера с журналистами в субботу, 30 октября, обнародовал портал TMZ.
Согласно ролику, Болдуин решил переговорить с представителями медиа, поскольку те преследовали его машину, в которой, кроме него, находились жена и дети.
Относительно трагедии на съемочной площадке актер сказал, что полиция запретила ему разглашать информацию.
"Мне нельзя каким-либо образом комментировать расследование. Таково распоряжение офиса шерифа округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико - ред.)", - подчеркнул он.
По словам Болдуина, с погибшей Хатчинс его связывали дружеские отношения. В день убийства она, режиссер и сам актер планировали поужинать.
Также в ходе беседы он заявил, что выступает за введение регулирующими органами ограничительных мер по использованию боевых патронов на съемках, и считает, что в сценах со стрельбой можно было бы использовать резиновые или пластиковые пули.
Напомним, 21 октября в штате Нью-Мексико, США, на съемочной площадке вестерна Ржавчина Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу.
Трагедия произошла, когда снималась сцена с перестрелкой: револьверы должны были быть заряжены холостыми патронами, однако в момент выстрела Болдуина пуля или ее осколки попали в двух человек, находившихся поблизости.
Как сообщалось, полиция подозревает, что на съемочной площадке были и другие боевые патроны, и правоохранителям предстоит выяснить, как члены съемочной группы получили заряженный ими пистолет.
Источник: https://korrespondent.net/