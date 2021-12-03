Какой школьный предмет помогает Евгению Клопотенко

Ресторатору Евгению Клопотенко, который рассказал, в какой ресторан никогда не вернется, создавать кулинарные шедевры помогает математика. За кулисами шоу "Дети против звезд" (Новый канал) он рассказал, как использует школьные знания в повседневной жизни.





Я обожал английский и математику. Именно математика натренировала мой мозг. Теперь благодаря ей я могу моделировать будущее. Когда работаю на кухне, то должен контролировать все процессы. Например, слева стоит гость, а я смотрю, чтобы не подгорела запеканка и при этом еще и нарезаю морковь (улыбается). Мне удается делать одновременно несколько дел одновременно благодаря математике. И я все держу в голове, — рассказывает Евгений.





В школе кулинара легко давались формулы и таблицы. А вот учить наизусть стихотворения он не любил.





Часто приходилось менять слова в стихах на те, которые мне больше всего нравились. И еще один любопытный факт обо мне. Сейчас помню вкусы всех продуктов, которые когда-то пробовал. Могу прочесть рецепт – и воспроизвести в голове вкус этого блюда, еще не попробовав, — говорит Евгений.



