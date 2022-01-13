Ксения Мишина поведала о болезненном расставании с Эллертом

Ксения Мишина объявила о расставании с Александром Эллертом летом прошлого года, однако окончательный разрыв произошел около трех месяцев назад.

"У нас постоянно были качели. Мне тоже было тяжело отойти. Я не ушла без чувств, я ушла от полного бессилия что-то изменить", - сказала первая украинская Холостячка в интервью DOROTYE.

При этом точную причину разрыва артистка по-прежнему не называет.

Ксения не хочет "выносить сор из избы", поскольку считает, что личное должно оставаться личным.

"Я не говорю о том, что в нашей паре не было счастья. Была любовь, были замечательные отношения, но было и много чего другого, чего ты не покажешь в своем Инстаграме. Люди судят по Инстаграму. Я никогда, ни при каких условиях не буду выставлять какую-то грязь. Я могу выставить пост, сказать о том, что закончила отношения свои, что-то чуть-чуть прояснить, потому что я чувствую ответственность перед своей аудиторией, потому что я строю отношения на глазах у своей аудитории. Я не могу оставить людей без внимания, которые наблюдали за нашей историей", - говорит актриса.

После этого опыта Ксения больше не хочет публично строить свои отношения.

"Это очень тяжело. Тебя будут поливать грязью, не зная, что происходит на самом деле. Я не хочу кому-то что-то рассказывать, доказывать. И даже если я расскажу, все равно найдут к чему прикопаться... Зачем мне это надо? Моя личная жизнь закрыта. Я поняла, что больше не хочу публичности своим отношения", - сказала актриса.

Ранее, Мишина показала, с кем живет после разрыва с Эллертом .